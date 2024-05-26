快訊

國軍飛官年底確將面臨退伍潮 背後原因非賴總統一席話

因應疑似外籍遊客鬧事影片 日本京都八坂神社改「一規定」

Super Junior到齊了！厲旭甜蜜完婚 昔隊友13+2大合體 粉絲淚喊：活久見

屏東青年為鍾佳濱打氣 5月28日響應青鳥行動

中央社／ 屏東縣26日電

立法院審查國會改革法案，藍綠白立委數度爆發肢體衝突，民進黨立委鍾佳濱也因此受傷，今天有多名黨公職表達支持，也有青年學子到場打氣，預告28日屏東將響應青鳥行動。

今天是民進黨黨職改選，鍾佳濱赴投票所時已有不少民眾等候，要為他加油、打氣。鍾佳濱向黨員表示，個人受傷是其次，但台灣的民主不能倒退。

鍾佳濱進一步指出，民眾發起青鳥行動中，有張圖是1名小女孩高舉紙板，上面寫著「我可以淋雨、民主不行！」畫面令人動容，而他從年輕時就與屏東縣議員李世斌、洪明江站上街頭對抗國民黨，30多年過去了，他仍堅守在此。

就讀高師大的屏東子弟李維君今天也到場支持鍾佳濱。李維君說，近期許多年輕人與關心國家的群眾走上街頭集結抗議，10萬人的聲音正是民意的展現，盼國會能理性溝通，好好審查議案。

28日將繼續進行立院審查，李維君透露，他與年輕朋友將參與民間協會辦理的集會活動，28日晚上7時於屏東市楠仔樹腳天后宮，在屏東響應台北的青鳥行動。

國會改革 民進黨 鍾佳濱

延伸閱讀

【重磅快評】綠委脫序抽卡 鍾佳濱好意思趕周萬來下台？

不滿院會採舉手表決 鍾佳濱嗆周萬來：把你趕下主席台

【重磅快評】鍾佳濱勉新鮮人平常要鍛鍊 賴清德不臉紅？

陳菁徽提自訴控鍾佳濱性騷 綠黨團澄清：絕非故意

相關新聞

柯建銘批寡廉鮮恥「遺臭萬年」 黃國昌：民進黨背棄承諾令人遺憾

國會職權修法引發朝野激烈攻防，民進黨團總召柯建銘今天抨擊民眾黨團總召黃國昌，指黃國昌竟然稱民進黨在撕裂社會，黃國昌寡廉鮮...

讚麥玉珍為民主挨拳、藍白齊心合力 黃國昌：為台灣人建立正常國會

民眾黨今成立台中聯合服務處，黨主席柯文哲說，黨籍立委黃國昌遭媒體與網路猛攻，他提醒黃要小心。黃國昌說，所有在野黨齊心協力...

澄清非昨是今非 柯建銘：國會改革藍白版本通過「一定提釋憲」

立法院將於下周二繼續審查國會改革相關修法，立法院民進黨團總召柯建銘表示，若藍白版本修正通過，民進黨團一定會提釋憲。至於賴...

網軍可恥但好用！當年慘遭攻擊的傷痛 賴總統選擇性遺忘？

2019年，突然宣布參加民進黨黨內總統初選的賴清德，曾在電視上公開呼籲前總統蔡英文，「停止網軍對我的攻擊」但近日包括立院外與網路社群的反對國會改革運動，竟有親綠網友暗示，要大家肉搜在野黨立委小孩的個資，而賴清德總統對此不僅毫無回應，還在臉書貼文讚揚「公民理性發聲是台灣民主價值」，看來，賴總統也感受到「網軍可恥但好用」，只會更助長綠營側翼在網路社群上，更為跋扈囂張。

高雄女孩籲不應立惡法 陳其邁︰提醒從政者傾聽民意

高雄一名女孩日前到立院外以自身經歷訴求國會應通過良法而非惡法，讓市長陳其邁直呼感動，今天稱讚她是「可愛、勇敢的高雄人」，...

曝國會過去1分鐘就送二三讀…蔣萬安提醒賴清德勿雙標

立法院本周將續審國會改革相關法案，賴清德總統今受訪再度指出，議事上應該要尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾權益。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。