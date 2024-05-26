屏東青年為鍾佳濱打氣 5月28日響應青鳥行動
立法院審查國會改革法案，藍綠白立委數度爆發肢體衝突，民進黨立委鍾佳濱也因此受傷，今天有多名黨公職表達支持，也有青年學子到場打氣，預告28日屏東將響應青鳥行動。
今天是民進黨黨職改選，鍾佳濱赴投票所時已有不少民眾等候，要為他加油、打氣。鍾佳濱向黨員表示，個人受傷是其次，但台灣的民主不能倒退。
鍾佳濱進一步指出，民眾發起青鳥行動中，有張圖是1名小女孩高舉紙板，上面寫著「我可以淋雨、民主不行！」畫面令人動容，而他從年輕時就與屏東縣議員李世斌、洪明江站上街頭對抗國民黨，30多年過去了，他仍堅守在此。
就讀高師大的屏東子弟李維君今天也到場支持鍾佳濱。李維君說，近期許多年輕人與關心國家的群眾走上街頭集結抗議，10萬人的聲音正是民意的展現，盼國會能理性溝通，好好審查議案。
28日將繼續進行立院審查，李維君透露，他與年輕朋友將參與民間協會辦理的集會活動，28日晚上7時於屏東市楠仔樹腳天后宮，在屏東響應台北的青鳥行動。
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