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柯建銘批寡廉鮮恥「遺臭萬年」 黃國昌：民進黨背棄承諾令人遺憾

中央社／ 台北26日電
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照

國會職權修法引發朝野激烈攻防，民進黨團總召柯建銘今天抨擊民眾黨團總召黃國昌，指黃國昌竟然稱民進黨在撕裂社會，黃國昌寡廉鮮恥，是開台400年來第一人，未來勢必遺臭萬年。

對此，黃國昌透過聲明回應，柯建銘與其繼續進行人身攻擊，不如先回頭看看過去民進黨提出過的國會改革法案，背棄承諾不道歉已經很可恥，竟然還敢大放厥詞、不斷散布假訊息，民進黨沉淪至此，令人遺憾。

藍白提出的「立法院職權行使法」部分條文修正草案，截至24日為止，包含增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人藐視國會最高罰新台幣20萬元等關鍵條文皆已二讀表決通過，其餘條文預計28日續戰。

柯建銘與民進黨團幹事長吳思瑤今天下午舉行記者會，回應國會職權修法議題。

柯建銘一開頭先是重話批評黃國昌，指黃國昌竟然稱民進黨在撕裂社會，他只能說黃國昌寡廉鮮恥，是開台400年來第一人，未來勢必遺臭萬年。

柯建銘指出，黃國昌根本沒資格講「國會改革」這4個字，因為2016年黃國昌擔任時代力量立委時，所提出的版本就是一樣擴權要求聽證。

柯建銘表示，國會調查權是2004年，他為了319真相調查委員會去領銜聲請釋憲，後來大法官釋字585號解釋，國會雖有調查權，但與監察院、司法刑事調查權不同，僅是進一步解釋國會調閱權，因此民進黨團這次版本只是調閱權往前延伸，藍白版本的調查權則及於人民，這也是24日不分男女老幼走上街頭抗議的原因。

柯建銘說，黃國昌一直挑戰台灣社會道德與是非價值底線，他不相信黃國昌的父母、親友以及選民不會難過。

外界質疑民進黨動員群眾到立法院外抗議，柯建銘表示，請不要污蔑民進黨，民進黨沒有動員，他不知道、不認識、也不敢靠近，這些群眾是黃國昌和國民黨團總召傅崐萁召喚出來的。

國會改革 柯建銘 黃國昌

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