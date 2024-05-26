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同框盧秀燕 柯文哲：民眾集結立院外有時空錯亂感

中央社／ 台中26日電

台灣民眾黨主席柯文哲今天與台中市長盧秀燕出席同場活動，關於藍白合他表示，只要有利國計民生，可以合作；問及28日群眾在立法院外再集結，柯文哲認為有時空錯亂感。

柯文哲今天出席台灣民眾黨立委麥玉珍、台中市議員江和樹及陳清龍聯合服務處揭牌典禮。會後他接受媒體聯訪，關於立法院會處理國會職權修正法案，10萬民眾在場外抗議，28日再集結，以及總統賴清德力挺場外民眾抗議行動。

柯文哲表示，若是以前萬年國代、立委時期，抗爭還有道理，台灣已進入民主化，執政黨自己動員抗爭行動，讓他很難理解，且有時空錯亂感覺。

有關民進黨立委郭國文搶立法院秘書長周萬來手中資料、民進黨立委林淑芬與麥玉珍爆發衝突，柯文哲認為，理解民代要搏聲量；他提到賴總統就職演說「國會運作要堅守程序正義、少數服從多數、多數尊重少數」，他認為，國會運作要用文化、文明方式來進行，「立法院許多動作是不成熟的」。

盧秀燕今天出席麥玉珍、江和樹、陳清龍聯合服務處揭牌典禮，她未受訪，僅在致詞表示，「團結力量大」，台中市新住民的生活有更多需要適應、協助的地方，樂見有專屬據點讓新住民獲更多照顧。

媒體問，柯文哲同框盧秀燕是否延續藍白合，柯文哲說，台灣民眾黨是有主體性的政黨，可以合作時合作、需要競爭時競爭、必須對抗時對抗，「只要有利國計民生，大部份可以合作」，除非故意挑起爭議，真的會衝突的事情不多。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌到場致詞時則提到，許多民進黨及民進黨支持者在立法院外抗議國會改革，「讓人不知道今夕是何夕」，30年前喊出國會改革，要求國會要有聽證制度的正是民進黨。

他提到，民眾黨不分區立委政見發表會、第一場立院黨團記者會的訴求都是國會改革，建立國會聽證制度，強化人事同意審查，目前都已完成二讀；在野黨齊心協力、不計榮辱、扛住壓力，幫台灣人民建立正常國會，幫民進黨實現多年的芭樂票。

對此，柯文哲致詞時則說，很多事情當時很難去跟人家解釋，認真做好就好，黃國昌有解釋「國會改革不是突發事件」，柯文哲認為國會、司法、憲政改革是民眾黨主要目標，一個議案通過要多方合作，對的事繼續堅持。

台灣民眾黨 國會改革 柯文哲 民進黨 盧秀燕

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