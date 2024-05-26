網友發起「青鳥行動」新竹場 籲5月28日上街頭舉牌
民間團體24日號召民眾抗議立法院修法擴權，相約28日再上街頭。有民眾在網路發起「我藐視國會－青鳥行動」新竹場，28日在新竹市及竹北市2地集結，上街頭安靜舉牌、野餐。
立法院24日續審立法院職權修正相關法案，民間團體號召民眾抗議立法院修法擴權，當天約10萬民眾走上街頭包圍立法院，另外台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東等多地民眾及民間團體發起串聯響應，高舉「沒有討論、不是民主」與「反對國會、違憲擴權」等標語，表達訴求。
立法院24日外圍的抗議行動於當天晚間12時落幕，民眾相約28日再上街頭，公民排班、捍衛民主。
另外，有民眾在網路多個社群平台發起「我藐視國會－青鳥行動」新竹場，預計28日下午4時分別在新竹市、新竹縣竹北市2地集結，網友們也籌組志工，已有數百人響應，將一同安靜舉牌、寧靜野餐。
1名網友發文指出，新竹市政府去年10月間舉辦萬聖節活動時，有民眾裝扮成「新政治提款機」現身參與，但遭數名畫有八家將臉譜的男子包圍阻擋，引發熱議，此次將協助在活動現場架設蒐證設備，並聯絡警方進行安全維護。
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