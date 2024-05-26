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高雄女孩籲不應立惡法 陳其邁︰提醒從政者傾聽民意

中央社／ 高雄26日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者徐白櫻／攝影

高雄一名女孩日前到立院外以自身經歷訴求國會應通過良法而非惡法，讓市長陳其邁直呼感動，今天稱讚她是「可愛、勇敢的高雄人」，並表示她的行動也提醒從政者不忘初衷、傾聽民意。

這名女孩24日在立法院外手舉「我是守護民主的高雄人」，並站上宣傳車表示，過去國會三讀通過長期照顧服務法，讓長照2.0上路，讓長照服務變成一種專業、不再低薪，也讓她有機會成為一名照服員，幫助更多人。

她說，立法院應三讀通過的是這些能夠幫助人民、幫助國家，讓國家可以變得更好的良法，而不是沒有經過討論，就想強行通過只為政黨私利、擴權而胡作非為的惡法；國會應為人民福祉著想，並遵守程序正義，「我藐視現在的國會」。

陳其邁昨天在臉書（Facebook）分享這名女孩影片，並發文讚揚她很勇敢，講出很多高雄人、台灣人心聲；今天接受媒體聯訪時，陳其邁再提到這名女孩擔任照服員的工作很辛苦，但卻暫時放下手邊工作，去關心國家重要事情，很不簡單。

陳其邁說，在政治圈工作很久，這名女孩的行動也提醒政治人物不忘初衷，每名立委、民代都要能傾聽民意，「看到有那麼可愛、勇敢的高雄人，為了表達她的意見，舟車勞頓，很令人感動，也很汗顏，我們應該做得比他們更多」。

立法院 陳其邁 高雄市

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