快訊

大咖男神沒微博臉書 被出征「第1個點名表態」喊封殺

狠心母經常餵食汽水配方奶 4歲女滿口蛀牙、糖尿病致死

怎麼吃香蕉、柳橙和黑莓獲最多益處？挑對時機讓營養價值更高

綠籲朝野坐下談 藍委建議總統邀在野黨領袖國政諮詢

中央社／ 台北26日電

立法院審國會職權修法，朝野衝突不斷。民進黨團總召柯建銘籲朝野坐下來談遊戲規則。國民黨團副書記長許宇甄今天表示，建議總統賴清德邀國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲進行國政諮詢會談，或召開國是會議，出面解決國會衝突及社會紛擾。

立法院審查國會職權修法朝野衝突不斷。民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天表示，民進黨團會盡力溝通，很多事情到臨界點時，都要冷靜坐下來好好談遊戲規則，國會不能永無寧日，「這時間也快到了」。

許宇甄今天表示，民眾在今年大選將執政權交給賴總統、民進黨，卻將監督權交給國民黨、民眾黨，國會改革是在這個脈絡下由各黨團提案，沒有黑箱審查、黑箱作業問題，只有執政黨不想被過度監督。

許宇甄指出，民進黨在野時所提的國會改革版本比現在要通過的版本嚴苛許多，但現在執政久了，就害怕自己成為被改革對象。

許宇甄表示，民進黨明知在本屆立法院中是少數，當國民黨、民眾黨在為自己所提的國會改革政見負責時，民進黨卻號召民眾上街頭，只想著為下一場選舉做準備，不願討論改革方案，只想要衝突、對抗。

許宇甄指出，讓人民上街頭不是好的治理方式，柯建銘過去8年在朝野協商時最常講，「各黨團回去準備提案，為自己的政治決定負責」。

許宇甄說，過去民進黨在國會遇到重大衝突法案，永遠只會要求表決，而現在換民進黨面臨國會改革法案，且許多條文還是依照民進黨團所提通過，民進黨卻召喚人民上街頭對抗，這不是執政黨該有的作為。

許宇甄指出，2012年前總統馬英九連任後，為緩解朝野衝突，以總統身分邀請時任民進黨主席蘇貞昌、前主席蔡英文進行國政諮詢會談，她建議賴總統，可以循此模式邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲進行國政諮詢會談，或是召開國是會議，以總統應有的格局和做法，出面解決國會衝突和社會紛擾。

國民黨 民進黨 許宇甄

延伸閱讀

賴清德聲援立院抗議民眾 藍委：元首竟鼓勵人民上街頭

反改革者揚言罷免傅崐萁 許宇甄：勿淪鬥爭、報復工具

傅崐萁喊下周二國會改革案要三讀 柯建銘盼坐下來溝通

賴清德夜挺立院陳抗 許宇甄轟：可恥又荒謬

相關新聞

高雄女孩籲不應立惡法 陳其邁︰提醒從政者傾聽民意

高雄一名女孩日前到立院外以自身經歷訴求國會應通過良法而非惡法，讓市長陳其邁直呼感動，今天稱讚她是「可愛、勇敢的高雄人」，...

曝國會過去1分鐘就送二三讀…蔣萬安提醒賴清德勿雙標

立法院本周將續審國會改革相關法案，賴清德總統今受訪再度指出，議事上應該要尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾權益。台...

賴清德聲援立院抗議民眾 柯文哲搖頭：實在難以理解

台灣國會改革法案審議時衝突不斷，引起全台社會議論，更有上萬民眾抗議示威，賴清德總統24日深夜更在臉書發文聲援。民眾黨主席...

綠營炒罷免藍白立委？ 王鴻薇：民進黨別操作台灣對立

立法院國會改革引發朝野紛爭，網路上現在流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」。國民黨立委王鴻薇對此表示，立委就職不...

即時短評／民進黨盼內外呼應施壓藍白 林濁水為何說尷尬？

民進黨新潮流系大老、憲法理論大師林濁水昨天的臉書發文，盛讚目前引發朝野衝突的「國會改革」是「等了30年的好事」，引發輿論...

賴清德聲援立院抗議民眾 藍委：元首竟鼓勵人民上街頭

立法院審查國會改革法案時不斷發生衝突，場外更出現上萬抗議群眾，賴清德總統24日深夜則在臉書發文聲援綠營。國民黨立委許宇甄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。