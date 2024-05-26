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綠認知作戰 藍邊打邊學 白憂主體性

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇歐陽良盈／台北報導
立法院近期審查國會改革相關修法，引發朝野嚴重對立，藍綠白立委上演全武行。圖／聯合報系資料照片
立法院近期審查國會改革相關修法，引發朝野嚴重對立，藍綠白立委上演全武行。圖／聯合報系資料照片

立法院表決車輪戰已大戰三回合，周二闖關拚三讀。綠營強打文宣認知戰，力抗藍白聯手；藍營邊戰邊學，快速學當最大在野黨；白營在立院黨團總召黃國昌的領導下助攻藍營，遭綠營反譏變「小藍」，白營內部憂心未來恐難彰顯主體性。

國民黨歷經三場表決大戰，第一場藍委一度兩手空空進場表決，在一陣亂鬥之下才驚覺文宣、道具不足，不少藍委在黨團大會反映文宣看板太少，到了第二場，國民黨中央文傳會緊急支援立院黨團，開始在後方補給大型文宣、直播、網路圖卡等，才轉守為攻，文傳會組臨時戰情室，國民黨發言人楊智伃也頻開直播，向網友解讀國會改革法案。

綠營在議場內發動文宣、創意巧思，凝聚議場外支持者，想複製太陽花學運模式，從一開始的肢體衝突路線，調整為更全面論述的「訴諸群眾」路線，主打亡國感。

由於藍營想加速議事，放棄登記發言，結果變成綠委脫口秀，黃國昌即時直播澄清，吸引不少昌粉、藍軍觀看，但白營幕僚私下憂心指出，這次綠白完全撕破臉，未來只能藍白合，民眾黨將很難彰顯主體性。

國民黨 直播 藍白合

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