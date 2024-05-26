聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會周二再戰 柯建銘籲坐下來談 傅崐萁稱不杯葛卓揆

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明／台北報導
立法院朝野立委三度甲級動員，藍白要求立法查弊案，綠質疑程序不公應重啟協商。記者潘俊宏／攝影
立法院朝野立委三度甲級動員，藍白要求立法查弊案，綠質疑程序不公應重啟協商。記者潘俊宏／攝影

立法院會上周五在民進黨團祭出技術性拖延議事情況下，將賦予國會聽證權二讀通過，立院國民黨團總召傅崐萁表示，周二院會將力拚國會改革法案三讀通過，不杯葛行政院長卓榮泰周五施政報告。民進黨團總召柯建銘向傅最後喊話，不要強行通過國會改革法案，否則民意終究會反撲，希望能坐下來好好溝通。

立法院會至上周五為止進行的表決大戰，已二讀表決通過增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人藐視國會最高罰二十萬元等關鍵條文，刑法增訂藐視國會罪、立法院正副院長選舉改記名投票等其餘條文周二院會續戰。

傅崐萁表示，周二立法院會就能讓國會改革五法最重要的部分三讀通過。民進黨拖延議事，希望卡至卓榮泰施政報告，使議程延宕到七月，國會改革是人民期待，國民黨團會透過正當議事手段，在此會期完成所有任務。

國民黨團書記長洪孟楷說，希望卓榮泰準備充足，好好做施政報告，接受立委質詢，國民黨也一定依照議事規則質詢、直球對決。國民黨既已釋善意，希望民進黨團能合乎議事規則，三讀國會改革法案，當家不鬧事。

柯建銘昨天表示，希望傅說到做到，不要法案通過後，民進黨團聲請釋憲，國民黨又找理由阻擋施政報告。他也向傅喊話，冷靜想一想，不要強行通過國會改革法案，這樣的行為根本就是賣台集團，國會已死，民意終究會反撲，希望能夠坐下來好好溝通。

柯建銘表示，立法院外十萬人到場抗議，無人是民進黨動員，號召這麼多人到場的是國民黨和民眾黨、立法院長韓國瑜、傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌，呼籲藍白冷靜，是否應好好溝通，難道希望立法院以後永無寧日嗎？

對於廿八日立法院會續審查國會改革法案，經民連智庫召集人賴中強表示，公民暫時取得了小小的勝利，邀請大家繼續「請假排班、守護民主」。

針對花蓮的反國會改革者揚言發動罷免傅崐萁，傅崐萁回應，受到不公不義對待，這都是身上光榮的標記，會欣然面對。

國會改革 國民黨 立法院

延伸閱讀

反改革者揚言罷免傅崐萁 許宇甄：勿淪鬥爭、報復工具

翁曉玲曝柯建銘、陳水扁改革案 「30年前理想還在嗎」

影／花蓮反國會改革者揚言罷免 傅崐萁：光榮的標記

傅崐萁喊下周二國會改革案要三讀 柯建銘盼坐下來溝通

相關新聞

賴總統感謝抗爭群眾展現力量 挨批向國會宣戰

立法院審查國會改革相關修法，引爆朝野嚴重衝突，立院外也聚集大批民眾表達不滿。賴清德總統昨透過臉書「聲援」並感謝抗爭群眾，他表示，公民理性發聲，青年展現力量

冷眼集／賴當家鬧事 「朝野和諧」夢碎

「退回黑箱，逐條審查」、「沒有討論，不是民主」，抗議群眾聚集立法院外高聲疾呼，議場內的民進黨立委「反黑箱，要審查」喊得震...

國會周二再戰 柯建銘籲坐下來談 傅崐萁稱不杯葛卓揆

立法院會上周五在民進黨團祭出技術性拖延議事情況下，將賦予國會聽證權二讀通過，立院國民黨團總召傅崐萁表示，周二院會將力拚國...

觀察站／立委搶鏡 為2026博版面？

立法院十七日起每周二、五院會審查國會改革法案，連續三次都引發朝野衝突，立委揮拳、直播賣力表現，遭質疑是為二○二六年縣市選...

綠認知作戰 藍邊打邊學 白憂主體性

立法院表決車輪戰已大戰三回合，周二闖關拚三讀。綠營強打文宣認知戰，力抗藍白聯手；藍營邊戰邊學，快速學當最大在野黨；白營在...

廖達琪：全民總統不應偏向某一邊

立法院會上周五第三次審查國會改革法案，數萬群眾上街包圍立法院，賴清德總統發聲挺群眾，學者認為，賴清德作為總統，必須能盱衡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。