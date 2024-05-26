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廖達琪：全民總統不應偏向某一邊

聯合報／ 記者歐陽良盈周佑政／台北報導
朝野立委為了國會改革法案大打出手，場外公民團體發動群眾抗爭，賴清德總統在臉書發文感謝群眾，在野黨批評賴是向國會宣戰。 記者余承翰／攝影
朝野立委為了國會改革法案大打出手，場外公民團體發動群眾抗爭，賴清德總統在臉書發文感謝群眾，在野黨批評賴是向國會宣戰。 記者余承翰／攝影

立法院會上周五第三次審查國會改革法案，數萬群眾上街包圍立法院，賴清德總統發聲挺群眾，學者認為，賴清德作為總統，必須能盱衡全局，而非明顯偏向某一邊，如此才能當一位「全民總統」；台灣是雙首長制，國會改革攸關立法部門監督行政部門，不論賴總統支持行政權、立法權或是公民，都不適合發言。

中山大學政治研究所榮譽教授廖達琪表示，國會改革不只是目前的國會多數國民黨、民眾黨所關注提出，也是過去民進黨長期以來關注的議題，也曾提出與藍白陣營高度相似的改革法案；如今國會朝野對立，賴清德卻肯定抗爭群眾，這樣的行為比較像在擔任民進黨主席，而非總統。

廖達琪說，賴清德作為總統，必須能盱衡全局、站在更高的格局判斷事情，賴清德的發言，也要有助於朝野、群眾回歸理性討論，讓國會爭議落幕，而不是像這次明顯是偏向某一邊，如此才能當一位「全民總統」。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇表示，台灣是雙首長制，國會改革攸關立法部門監督行政部門，賴清德作為總統，必須依法赴國會進行國情咨文，賴總統任命的行政院長卓榮泰，都是受立法院監督的對象。因此在國會改革議題上，不論賴總統支持行政權、立法權或是公民，都不適合發言。

文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，賴清德深夜發文是為穩住立法院外的群眾力量，並將支持群眾的力量再拉高，「至少在聲勢上讓藍白感到害怕」；賴清德希望主導這個戰場，幫場外助陣的人再加碼理由和正當性，號召更多人到場製造藍白壓力。

鈕則勳表示，從這樣劍拔弩張的態勢來看，會有魚死網破的可能性。他認為，這是一場純政治的鬥爭，目前看來暫無緩解的可能性，行政立法對峙、衝突不斷等情況，可能會是接下來可能的發展方向，綠營和藍白陣營誰也討不到便宜，賴總統的第一任任期可能會在這樣衝撞、兩岸危局的情況下度過。

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，現在的朝野政治僵局難解，唯有彼此各退一步、有所妥協，才能化解，否則難道以後每周二、五立法院會，都要朝野攻防一整天、群眾場外抗議嗎？賴政府內外交迫，若不和在野溝通，恐將影響國家運作。

前衛生署長楊志良表示，賴清德的兩國論讓兩岸兵凶戰危，立法院外的年輕人應該趕快去參加志願役保衛台灣，不要去當民進黨的側翼，我們男生當年都乖乖的服兵役，不像現在年輕人許多都在逃避兵役，這時候才應該發揮年輕人的影響力。

國會改革 民進黨 立法院 賴清德

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