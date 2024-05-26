聽新聞
test
0:00 / 0:00

冷眼集／賴當家鬧事 「朝野和諧」夢碎

聯合報／ 記者屈彥辰
立法院近期審查國會改革相關修法，引發朝野嚴重對立，賴清德總統在臉書發文「聲援」抗議群眾。圖／聯合報系資料照片
立法院近期審查國會改革相關修法，引發朝野嚴重對立，賴清德總統在臉書發文「聲援」抗議群眾。圖／聯合報系資料照片

「退回黑箱，逐條審查」、「沒有討論，不是民主」，抗議群眾聚集立法院外高聲疾呼，議場內的民進黨立委「反黑箱，要審查」喊得震天價響，內外相互輝映，好不激情。民進黨號稱立院外群眾有十萬人，對立院卻是「圍而不攻」，某種程度言，是否心裡也知當家鬧事，於情理有虧？

賴清德總統深夜發文，感謝站出來的朋友共同捍衛台灣的民主價值。賴在五二○就職演說中才宣示，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。難道賴清德的朝野和諧只是嘴上說說，內心卻食髓知味、要用群眾壓迫在野妥協才是真正心意？

任何民主國家的新總統、新政府上任之初，首要任務必是安定社會、穩定朝野，否則再有雄心壯志，社會及朝野不寧，亦難貫徹執行。

賴清德感謝抗議群眾，肯定民進黨立委在議場內極盡所能延宕議事，儼然允許未來凡遇到執政黨不滿意的事，皆可動員群眾，唆使綠委們無視議事規則，破壞或拖延議事，甚者可肆無忌憚攻訐在野黨立委。

國會改革承載新民意，根據台灣民意基金會最新調查，有五成八國人支持藐視國會罪，顯示民意已不滿民進黨官員長期跋扈。立院外聚眾抗議，以反黑箱、退回審查為號召，意在凸顯程序不正義、在野黨多數暴力，然回顧過去八年的立法院，民進黨幾時尊重少數黨、尊重程序？

更令人不能接受的是，場外陳抗群眾也好，議場內民進黨委員也罷，不乏抹紅在野黨之語，民進黨團總召柯建銘稱「台灣的立法院已是習近平長臂管轄的範圍」。這是何等沉重的指控？

民進黨透過抹紅，畫分出抗中和舔共的敵我之別，全為政治動員。但民進黨的作法，無疑是為台灣社會留下巨大隱患，當一個社會被徹底極化，將不再有對話空間，僅餘無止盡的政治廝殺，尤其當這類極化是假民主之名為之時。

賴清德才上任就執導一齣當家鬧事、朝野和諧盡是虛華一夢的戲碼，未來四年台灣內部的社會對立焉有寧日？

國會改革 民進黨 立法院 藐視國會 賴清德

延伸閱讀

回應賴清德深夜文 朱立倫：不要從國人當中找敵人

多位台籍藝人「被迫」表態挺中 民眾黨喊話賴清德正視

嗆賴清德胡來 廖偉翔：展現和國會幹到底的態度

賴就職後情勢演變 楊永明：台灣將面臨內外三重鬥爭壓力

相關新聞

賴總統感謝抗爭群眾展現力量 挨批向國會宣戰

立法院審查國會改革相關修法，引爆朝野嚴重衝突，立院外也聚集大批民眾表達不滿。賴清德總統昨透過臉書「聲援」並感謝抗爭群眾，他表示，公民理性發聲，青年展現力量

冷眼集／賴當家鬧事 「朝野和諧」夢碎

「退回黑箱，逐條審查」、「沒有討論，不是民主」，抗議群眾聚集立法院外高聲疾呼，議場內的民進黨立委「反黑箱，要審查」喊得震...

國會周二再戰 柯建銘籲坐下來談 傅崐萁稱不杯葛卓揆

立法院會上周五在民進黨團祭出技術性拖延議事情況下，將賦予國會聽證權二讀通過，立院國民黨團總召傅崐萁表示，周二院會將力拚國...

觀察站／立委搶鏡 為2026博版面？

立法院十七日起每周二、五院會審查國會改革法案，連續三次都引發朝野衝突，立委揮拳、直播賣力表現，遭質疑是為二○二六年縣市選...

綠認知作戰 藍邊打邊學 白憂主體性

立法院表決車輪戰已大戰三回合，周二闖關拚三讀。綠營強打文宣認知戰，力抗藍白聯手；藍營邊戰邊學，快速學當最大在野黨；白營在...

廖達琪：全民總統不應偏向某一邊

立法院會上周五第三次審查國會改革法案，數萬群眾上街包圍立法院，賴清德總統發聲挺群眾，學者認為，賴清德作為總統，必須能盱衡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。