冷眼集／賴當家鬧事 「朝野和諧」夢碎

「退回黑箱，逐條審查」、「沒有討論，不是民主」，抗議群眾聚集立法院外高聲疾呼，議場內的民進黨立委「反黑箱，要審查」喊得震天價響，內外相互輝映，好不激情。民進黨號稱立院外群眾有十萬人，對立院卻是「圍而不攻」，某種程度言，是否心裡也知當家鬧事，於情理有虧？

賴清德總統深夜發文，感謝站出來的朋友共同捍衛台灣的民主價值。賴在五二○就職演說中才宣示，立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。難道賴清德的朝野和諧只是嘴上說說，內心卻食髓知味、要用群眾壓迫在野妥協才是真正心意？

任何民主國家的新總統、新政府上任之初，首要任務必是安定社會、穩定朝野，否則再有雄心壯志，社會及朝野不寧，亦難貫徹執行。

賴清德感謝抗議群眾，肯定民進黨立委在議場內極盡所能延宕議事，儼然允許未來凡遇到執政黨不滿意的事，皆可動員群眾，唆使綠委們無視議事規則，破壞或拖延議事，甚者可肆無忌憚攻訐在野黨立委。

國會改革承載新民意，根據台灣民意基金會最新調查，有五成八國人支持藐視國會罪，顯示民意已不滿民進黨官員長期跋扈。立院外聚眾抗議，以反黑箱、退回審查為號召，意在凸顯程序不正義、在野黨多數暴力，然回顧過去八年的立法院，民進黨幾時尊重少數黨、尊重程序？

更令人不能接受的是，場外陳抗群眾也好，議場內民進黨委員也罷，不乏抹紅在野黨之語，民進黨團總召柯建銘稱「台灣的立法院已是習近平長臂管轄的範圍」。這是何等沉重的指控？

民進黨透過抹紅，畫分出抗中和舔共的敵我之別，全為政治動員。但民進黨的作法，無疑是為台灣社會留下巨大隱患，當一個社會被徹底極化，將不再有對話空間，僅餘無止盡的政治廝殺，尤其當這類極化是假民主之名為之時。

賴清德才上任就執導一齣當家鬧事、朝野和諧盡是虛華一夢的戲碼，未來四年台灣內部的社會對立焉有寧日？