國會職權修法續推進 政院：必要時依憲法程序因應

立法院會持續推進「立法院職權行使法」部分條文修正草案進度，引起社會關注。政院官員說，一直都在關心修法進度，也期盼立法院傾聽民意，目前還沒收到法案，但未來必要時，將依憲法程序妥適因應。

藍白提出的「立法院職權行使法」部分條文修正草案，截至24日為止，包含增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人藐視國會最高罰20萬元等關鍵條皆文已二讀表決通過，其餘條文預計28日續戰。

政院官員今天對中央社記者重申，政院尊重國會議事程序，不過，近日法案內容、程序皆引起社會高度關注，希望立法院能注意民眾聲音。

行政院若認為立法院通過的修法等窒礙難行，得移請立法院覆議。政院官員強調，政院是憲政機關，會在憲法架構下依法行政，期盼立法院理性審議法案，讓紛爭能有和諧、妥善結果，政院會持續關注修法進度，目前也還未收到法案，未來若有必要，將依憲法程序妥適因應。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。