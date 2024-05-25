傅崐萁：不會杯葛卓榮泰施政報告 下週三讀國會改革五法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影

昨（24）日立法院會續審國會改革法案，挑燈夜戰，於約昨晚11時30分，立法院長韓國瑜宣布休息。國民黨團總召傅崐萁於會後表示，國民黨不會杯葛31日行政院長卓榮泰赴立法院施政報告及總質詢，27日立法院會就能讓國會改革五法最重要的部分三讀通過。

傅崐萁表示，幾乎所有國會改革的條文，都處理到完整的階段，仍看見民進黨為反對而反對，拖延議事，讓國會空轉損耗，影響國人進步的動力。

傅崐萁說，基本上民進黨各項招式在國人面前都很清楚，每一條都逐條讓他們討論，卻仍然在做攻擊，有些已經按照民進黨團版本，還是要反對，他們希望卡到31日行政院長施政報告，把議程延宕到七月，但國會改革是人民的期待，不管有再多挑戰及壓力，國民黨團依然會透過正當的議事手段，在這個會期完成所有任務。

國民黨團書記長洪孟楷表示，經過一整天馬拉松式的院會，最後15條基本上三黨團的版本都是不予修正，民進黨要發言、有異議、又要杯葛、又要贊成，即使是依照現行條文不予修正，民進黨團仍不同意，議事才會延宕，民進黨應該要好好向國人說明。

洪孟楷也說，韓國瑜日前被立委強抱造成腰部受傷，但韓國瑜私底下說不會怪任何人，韓國瑜認為沒有人蓄意傷害他。韓國瑜願意中立主持議事，民進黨團仍持續製作侮辱的海報、手板修理韓國瑜，應為此道歉。民進黨團也欠維持議事中立及專業的秘書長周萬來一句道歉。

國民黨立委陳玉珍說，國民黨團充分尊重少數，做到賴清德總統說到的「多數尊重少數」，也希望賴清德以總統的高度，呼籲支持者不要在同胞裡找敵人。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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