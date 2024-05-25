林淑芬、麥玉珍 上演互毆戲碼

朝野在立法院交鋒國會改革法案，昨天進入第三回合，議場內再次爆發激烈衝突，民進黨立委林淑芬、民眾黨立委麥玉珍上演互毆戲碼，加上日前綠委郭國文「衝搶」立院秘書長周萬來的資料、綠委鍾佳濱「擒抱」藍委陳菁徽，就連立法院長韓國瑜也負傷上陣主持議事；國會持續上演全武行，讓藍委大酸，立法院真是充滿了「武林高手」、「練武奇才」。

民進黨團原本盤算，昨天議場內主軸為文攻路線，不希望再有肢體衝突；但昨天一早進入議場前，藍綠立委就在場外互相叫囂，互控在之前衝突中「殺人」。昨上午七時許藍綠立委進場後，林淑芬就與麥玉珍槓上，兩人上演互毆戲碼；儘管兩人都說是對方先動手，但從錄影畫面清晰可見，是林先動手推了前來勸架的麥一把，才引爆雙方衝突。

國民黨立委葉元之昨天在國是論壇揶揄，綠委郭國文搶了周萬來的書，郭是天生「美式足球選手」、林淑芬是天生「練武奇才」、一拳打出台灣拳擊產業的未來，未來會請「拳上」主辦方邀請林淑芬參賽，提升台灣拳擊能量。

據了解，日前第一場朝野衝突後，國民黨團替藍委準備「國會三寶」護腕、護膝、密錄器，讓藍委再次「上戰場」時全副武裝，以防衝突受傷，還可以錄下對方先出手畫面，以免事後被誣陷。

立院朝野肢體衝突，就連立法院長韓國瑜也難以倖免。藍委柯志恩說，民進黨立委為杯葛議事，出動女立委從背部環抱韓國瑜；韓國瑜前天接待高雄天文宮的委員們，看到鄉親來非常高興，在送別時，鄉親提到請韓多多保重，韓向鄉親表示「我都沒有講」，然而翻開衣服，露出腰部以上的部位給鄉親看，傷口看起來有包紮過，且範圍還滿大，應該是到診所就醫包紮，但韓過去幾天未對外透露，傷痕隱藏在衣服下。

民進黨立委席次不敵藍白，屢屢採用「清點人數」等議事手段拖延時間，連周萬來昨天也忍不住動怒，而韓國瑜則耐著性子安撫周「沉住氣、辛苦了。我們這把年紀，不要被激怒了」，孰料韓國瑜忘了關主席台麥克風，現場一陣尷尬。