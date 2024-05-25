國會改革法車輪戰至午夜 場外抗議人潮聚集10萬人

經濟日報／ 本報綜合報導
立法院會繼續審查國會改革法案，場外人潮從台北市青島東路與濟南路蔓延到中山南路。 記者葉信菉／攝影
立法院會繼續審查國會改革法案，場外人潮從台北市青島東路與濟南路蔓延到中山南路。 記者葉信菉／攝影

立法院國會改革法案昨（24）日展開第三回合交鋒，從上午9點開議，議場內持續上演全武行，因綠營席次不敵藍白，屢屢採用「清點人數」等議事手段拖延時間，導致朝野立委激烈衝突，甚至互毆，就連立法院長韓國瑜也負傷上陣主持議事，朝野車輪戰延長開會至午夜12點。

反對國會改革法案修法的人民團體，從下午起集結人潮，主辦單位晚間9時宣布集結超過10萬人，高喊讓十年前的太陽花再現，包圍立法院場外，並蔓延到監察院周邊。

 這次修法的國會改革五大案包括：總統國情報告常態化、立法院調查權及聽證權、藐視國會罪、強化人事同意權、正副院長互選辦法。 最具爭議的是「藐視國會罪」，立法過程也被質疑違反程序正義，在野陣營以人數優勢「輾壓少數」。

目前包含總統國情報告常態化、立法院調查權、藐視國會、強化人事同意權、皆已經通過，仍有與調查權互相配合的部分聽證權、增訂刑法的藐視國會罪、正副院長互選辦法（改為記名投票）待審查。

BBC報導，立法院「國會改革法案」引發爭議，外媒觀察重點在新上任的總統賴清德面對的第一個挑戰。立法院在「三黨不過半」及「朝小野大」格局下，朝野爭端不斷是否導致議場外示威會持續擴大，演變成「太陽花運動2.0」。

國會改革 太陽花 立法院

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