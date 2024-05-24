快訊

獨／睽違五年教育部先遞橄欖枝 明年將公告陸生學士班簡章

沒被特赦全因「不認犯罪所得」 陳水扁嗆公開扁案金流：寧死在法庭

支持修法者也上街頭 人潮稀落不到10人

中央社／ 台北24日電
立法院會24日續審國會職權修正相關法案，台灣新社召集人游智彬（前右2）在台北市中正區青島東路、林森南路口舉行記者會，直指民進黨立委柯建銘、沈伯洋、黃捷、范雲是四大寇，並表示反對修法的民團是毀憲亂政。中央社
立法院會24日續審國會職權修正相關法案，台灣新社召集人游智彬（前右2）在台北市中正區青島東路、林森南路口舉行記者會，直指民進黨立委柯建銘、沈伯洋、黃捷、范雲是四大寇，並表示反對修法的民團是毀憲亂政。中央社

立法院續審國會職權相關法案，今天場外聚集超過8萬抗議民眾，不過同樣有支持修法者站上街頭，在青島東路、林森南路口表達意見，現場不到10人。

贊成修法者出動舞台車、宣傳車等到青島東路東側，播放國民黨立委贊成修法的主張，不過相較於抗議民眾的聲勢浩大，支持者的人潮顯得稀落，截到晚間9時止，現場不到10人。

支持修法的民眾表示，台灣號稱是一個自由民主的國家，怎麼可以只有一種聲音，為什麼只聽到反對的聲音，「這不是太奇怪了嗎」，希望NCC能夠關切這件事，是否媒體遭到特定政黨操控及掌握。

台灣新社稍早在立法院召開記者會，召集人游智彬表示，民進黨只會把自己的一切過錯推給中共，操弄意識形態和假議題蒙蔽民眾。

台灣新社今天的記者會上，特別向立法院遞呈請願書，並致贈「堅持國會改革」牌匾，期許朝野立法委員捐棄政黨私利與意識型態，為中華民國樹立可長可久的國會典範。

修法 國會改革 立法院 藐視國會 記者會

延伸閱讀

野百合世代反藍白強推法案 贊成修法者出動宣傳車：綠犯錯只會推給中共

人潮從青島東路溢出！國會改革法案挑燈夜戰 場外上萬人包圍立法院

苗博雅：受國會調查找律師要主席同意 破壞權力分立

抗議國會改革法案 破3萬人包圍立法院

相關新聞

立院外湧入8萬人 高喊「沒有討論不是民主」

立法院會今天挑燈夜戰審查國會改革法案，公民團體持續在立法院外抗議黑箱，主辦單位晚間8點宣布，現場已經湧入超過8萬人，不斷...

國會聽證權二讀通過 官員虛偽陳述依法追刑事責任

今日立法院會繼續審查國會改革法案，「立法院職權行使法部分條文修正草案」關於聽證權的部分條文修正草案二讀通過，立院得依憲法...

不罵昔日戰友黃國昌？柯一正：無法罵一隻大陸的狗

導演柯一正今天下午現身立法院場外，聲援公民團體抗議國會改革黑箱，柯一正在台上助講時提到，當年太陽花學運黃國昌曾只睡2小時...

支持修法者也上街頭 人潮稀落不到10人

立法院續審國會職權相關法案，今天場外聚集超過8萬抗議民眾，不過同樣有支持修法者站上街頭，在青島東路、林森南路口表達意見，...

國會職權修法估加班到午夜 立院外逾8萬人抗議！北捷3站確定加開末班車

立法院今續審藍白所提國會職權相關修法，要開會至午夜12時；北市副市長李四川說交通局將調度YouBike車輛及公車；捷運台...

3高中生號召開講 彰化火車站聚集500人抗議國會濫權

全台串聯抗議國會濫權，彰化縣有3名高中生號召今晚在彰化火車站前聲援。參與學生說，希望站出來透過街講，讓大家知道國會發生離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。