支持修法者也上街頭 人潮稀落不到10人
立法院續審國會職權相關法案，今天場外聚集超過8萬抗議民眾，不過同樣有支持修法者站上街頭，在青島東路、林森南路口表達意見，現場不到10人。
贊成修法者出動舞台車、宣傳車等到青島東路東側，播放國民黨立委贊成修法的主張，不過相較於抗議民眾的聲勢浩大，支持者的人潮顯得稀落，截到晚間9時止，現場不到10人。
支持修法的民眾表示，台灣號稱是一個自由民主的國家，怎麼可以只有一種聲音，為什麼只聽到反對的聲音，「這不是太奇怪了嗎」，希望NCC能夠關切這件事，是否媒體遭到特定政黨操控及掌握。
台灣新社稍早在立法院召開記者會，召集人游智彬表示，民進黨只會把自己的一切過錯推給中共，操弄意識形態和假議題蒙蔽民眾。
台灣新社今天的記者會上，特別向立法院遞呈請願書，並致贈「堅持國會改革」牌匾，期許朝野立法委員捐棄政黨私利與意識型態，為中華民國樹立可長可久的國會典範。
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