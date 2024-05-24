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「我藐視國會」串聯行動 澎湖不缺席民眾聲援

中央社／ 澎湖縣24日電

「我藐視國會」全台串聯行動，澎湖也不缺席，今天晚間馬公相對公園有逾30名民眾在雨中集合，手持標語表達反對黑箱立法與國會擴權。

公民團體發起「我藐視國會」全台串聯行動，逾30名澎湖縣民眾今天也響應，在馬公相對公園高舉「沒有討論不是民主」、「民主倒退 公民搶救」等標語，抗議立法黑箱作業及國會擴權。

前民進黨澎湖縣黨部執行長冼義哲協助支援串聯行動，他表示，這次集會是要提醒社會各界，「民主不能被粗暴表決和黑箱作業摧毀」，並以接力宣講、共同討論進行，用柔性方式聲援台北的抗議活動，同時呼籲無法參與立法院集結者，也可打電話給藍白立委抗議，表達反對黑箱立法、國會濫權的訴求。

冼義哲表示，太陽花10年後的此時，澎湖比過往更需要「行動在地化」，藉此讓大家從一海之隔、注視螢幕的焦慮化為實際力量。

標語 澎湖縣 馬公

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