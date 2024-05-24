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野百合世代反藍白強推法案 贊成修法者出動宣傳車：綠犯錯只會推給中共

中央社／ 台北24日電

立法院會今天續審國會職權修正相關法案，民團在立院外表達訴求，抗議修法方晚間8時稱現場達8.5萬人。野百合學運世代聯盟宣講時表示，號召更多公民一起表達訴求，反對藍白強推法案。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；立法院院會今天續審國會職權修正相關法案，包含經濟民主連合等多個民團從上午起就在立法院外聚集表達訴求，聲援人潮從下午起陸續增加，到晚間8時左右，主辦單位宣布參與人數達8.5萬人，人潮已經從立法院周邊蔓延到監察院周邊。

野百合學運世代聯盟十餘人今天參與立法院外的「反黑箱反擴權」集會，發言代表陳建志表示，他們從1990年代就開始積極參與社會運動，至今30餘年，成員加起來約有600歲，成員對抗國民黨的時間加起來也有300、400年。

陳建志指出，台灣民主得來不易，過去的威權政黨中國國民黨在民主化後的台灣，不但沒有因台灣民眾對轉型正義的寬容而謙卑自省，反而逐漸成為中共在台灣的代言人。而號稱要為台灣帶來新政治的台灣民眾黨，也沒有珍惜在國會中的關鍵力量，反而成為呼應國民黨毀憲亂政法案的「侍從角色」。

野百合學運世代提出3項訴求，包括反對藍白陣營強推法案過程中的黑箱作業：揪出躲在藍白陣營背後的幕後黑手；力抗國會裡毀憲亂政的暗黑勢力。強調會在立法院外守護，等待黑夜過去，「在中共政權未倒下，併吞台灣的野心未除之前，我們沒有鬆懈的本錢。」

陳建志表示，今天來到立法院，心情無比沉重，1990年3月他們群聚中正紀念堂兩廳院前，要求國會全面改選；2014年他們與太陽花世代齊聚凱道，阻止台灣成為中國經濟的附庸；今天再一次站在立法院前，也是要阻止中共的代理人操弄國會，癱瘓政府，綁架民意。

台灣大學新聞所教授洪貞玲表示，野百合時她還是大學生，歷經這麼多年，還是要站上街頭，即便很累，還是要努力表達自己的意見。她特別以香港的現狀做對比，呼籲台灣人一定要珍惜得來不易的民主，繼續表達訴求。

除此之外，贊成修法者也已出動舞台車、宣傳車等到青島東路東側，播放國民黨立委贊成修法的主張。台灣新社則於今天稍早在立法院召開記者會，召集人游智彬表示，民進黨只會把自己的一切過錯推給中共，操弄意識形態和假議題蒙蔽民眾。

游智彬控訴，國會改革是民進黨在野時倡議的「進步法案」，蔡英文政府完全執政8年卻束之高閣。如今3黨不過半的國會，由在野黨提出改革國會，執政的民進黨立院黨團教唆外圍附隨組織製造假新聞、帶風向混淆視聽，令使民主倒退、毀憲亂政。

台灣新社今天的記者會上，特別向立法院遞呈請願書，並致贈「堅持國會改革」牌匾，期許朝野立法委員捐棄政黨私利與意識型態，表示「為中華民國樹立可長可久的國會典範，這才是國人之福，這才是捍衛真正的台灣價值。」

國民黨 立法院 野百合

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