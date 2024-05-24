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「我藐視國會」串聯抗議 花蓮醞釀罷免傅崐萁

中央社／ 花蓮縣24日電

立法院今天續審國會職權修正相關法案，民間團體發起「我在花蓮、我藐視國會」抗議行動，民眾自發性參與，高喊沒有討論、不是民主，準備明年1月罷免藍營立委傅崐萁

由花蓮在地青年組成的「洄萊啟程」團體，今天同步在花蓮、台北發起「藐視國會」聲援行動，吸引上百人參與，發起人簡子涵說，傅崐萁是立法院國民黨團總召，身為花蓮人一定要出來捍衛、翻轉花蓮人的形象。

簡子涵說，外界一直認為是花蓮人選出傅崐萁，但不是所有花蓮人都投給傅崐萁，原本擔心花蓮人較保守，怕站出來會被關切，很開心有一群勇敢的花蓮人，願意站出來捍衛民主。

民眾手舉「我是花蓮人，對不起台灣民主」，也有人身穿族服，手持「對不起」標語站在一旁，還有貼著傅崐萁照片的民主垃圾投票箱，也有民眾發放包子、飲料及雨衣，氣氛熱絡。

有原民青年表示，要打破外界對「原住民都投國民黨」的刻板印象，呼籲原民立委要積極跨黨派合作，捍衛原民權益，形成關鍵少數。

來自台東林先生說，民主是建立在公平的討論、尊重不同聲音的公平機制，台東跟花蓮不是沒有聲音，花東立委不能代表花東人民。也有民眾呼籲立法院堅守實質審查、民主溝通機制，反黑箱、反擴權。

賴姓民眾說，希望明年1月能促成罷免傅崐萁，象徵花蓮人對得起台灣，現場民眾歡呼贊同。

除了國會職權修正相關法案，環保團體也提出花東交通3法，應由行政單位經專業人士評估後提出，立法委員是審查預算、提建議，反對立法院擴大職權，才會提出限期10年完成的荒謬內容。

傅崐萁 國會改革 立法院 花蓮 藐視國會

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