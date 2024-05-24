快訊

獨／睽違五年教育部先遞橄欖枝 明年將公告陸生學士班簡章

沒被特赦全因「不認犯罪所得」 陳水扁嗆公開扁案金流：寧死在法庭

高雄大路過 數千人齊聚中央公園舉牌「我藐視國會」

中央社／ 高雄24日電
立法院會24日續審國會職權修正相關法案，各縣市關注群眾紛紛響應在地舉辦的抗議活動，其中「高雄大路過」活動晚間也在高雄中央公園登場，吸引大批人潮響應參與。中央社
立法院會24日續審國會職權修正相關法案，各縣市關注群眾紛紛響應在地舉辦的抗議活動，其中「高雄大路過」活動晚間也在高雄中央公園登場，吸引大批人潮響應參與。中央社

立法院會今天續審國會職權修正相關法案，「高雄大路過」活動今晚7時在中央公園登場，民眾身穿黑衣高舉「我藐視國會」，參與人潮眾多，擠滿中山路、五福路一帶，不到1小時已有4000多人。

全台今天都有串聯活動，「高雄大路過」活動由公民自主發起，活動於晚間7時起在中央公園、城市光廊周邊，五福路、中山路人行道舉行。時間恰逢交通尖峰時段，參與民眾對著馬路上駕駛高舉手中標語，有機車騎士回以大拇指支持。

活動聯絡人吳先生在晚間7時40分左右告訴中央社記者，現場已接近4000人，人潮湧現的速度比他想像還快，活動定調為安靜舉牌散步，沒有安排演說舞台，也不呼口號。現場有很多父母帶著孩子一起參與，符合活動目標，預計還有會有更多人前來聲援。

家住屏東的黃先生今天中午就帶著一家大小到高雄，黃先生與黃太太帶著3名幼童參與活動。黃先生說，10年前自己只是大學生，10年後已是3個孩子的爸，希望藉著這個機會讓小孩知道「不能說謊」，他告訴孩子「現在有壞人在破壞台灣，我們要站出來。」

民眾龔先生則帶著一大袋飲料到現場發放，他把飲料分送給坐在周邊的長輩，龔先生說，這是他支持的方式，希望大家可以站出來捍衛民主，「你現在不站出來，之後可能就站不出來了。」

活動現場也有許多高中生穿著校服參加，一群雄女學生告訴中央社記者，公民課剛好讀到立法院的議會程序，也會跟同學討論現在台灣發生的狀況，「我們不反對國會改革，但我們反對以粗暴、不公開透明的方式強行通過法案。」

不少民眾自發性帶著標語、貼紙和太陽花到現場發送，民眾陳小姐說，看到那麼多人站出來非常感動，台灣還是很有希望的；大家要為了台灣的民主奮戰到最後。此外，高雄市議員陳慧文、湯詠瑜、林智鴻等人也到場支持。

國會改革 立法院 藐視國會 高雄市

延伸閱讀

2024高雄公會旅展開幕 北高館超好玩

軌道系統不同 南捷、高捷兩紅線串接作罷

高雄國際旅展開幕祭好康 陳其邁喊話「加速恢復航班」

北捷車廂阿北舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

相關新聞

立院外湧入8萬人 高喊「沒有討論不是民主」

立法院會今天挑燈夜戰審查國會改革法案，公民團體持續在立法院外抗議黑箱，主辦單位晚間8點宣布，現場已經湧入超過8萬人，不斷...

國會聽證權二讀通過 官員虛偽陳述依法追刑事責任

今日立法院會繼續審查國會改革法案，「立法院職權行使法部分條文修正草案」關於聽證權的部分條文修正草案二讀通過，立院得依憲法...

不罵昔日戰友黃國昌？柯一正：無法罵一隻大陸的狗

導演柯一正今天下午現身立法院場外，聲援公民團體抗議國會改革黑箱，柯一正在台上助講時提到，當年太陽花學運黃國昌曾只睡2小時...

支持修法者也上街頭 人潮稀落不到10人

立法院續審國會職權相關法案，今天場外聚集超過8萬抗議民眾，不過同樣有支持修法者站上街頭，在青島東路、林森南路口表達意見，...

國會職權修法估加班到午夜 立院外逾8萬人抗議！北捷3站確定加開末班車

立法院今續審藍白所提國會職權相關修法，要開會至午夜12時；北市副市長李四川說交通局將調度YouBike車輛及公車；捷運台...

3高中生號召開講 彰化火車站聚集500人抗議國會濫權

全台串聯抗議國會濫權，彰化縣有3名高中生號召今晚在彰化火車站前聲援。參與學生說，希望站出來透過街講，讓大家知道國會發生離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。