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嘉義車站200人聲援公民搶救 舉牌表達訴求

中央社／ 嘉義市24日電

立法院會今天續審國會職權修正相關法案，網友在各地發起「民主倒退、公民搶救」行動，今天傍晚約200人集結在嘉義車站前定點拿反黑箱法案等標語，向往來搭車民眾表達訴求，過程平和。

「民主倒退、公民搶救」行動嘉義地區發起人黃語婕在網路社群Threads號召民眾今天下午在嘉義車站前散步、舉牌聲援，約200名網友參與，多數都是年輕人，還有穿制服的嘉義女中、嘉義高中學生。

民進黨籍嘉義市議員林煒軒今天也現身火車站，他告訴中央社記者，今天不分世代的朋友挺身而出，就是因為大家反對國會黑箱，沒有程序正義，就沒有實質正義。

黃姓民眾說，1990年他在台北讀書時，參加過野百合學運，昨天在網路上看到訊息許多年輕人將在嘉義車站前散步，想起年輕時的自己，所以到場表達支持，希望台灣民主不要「倒退嚕」。

吳先生帶著小孩來參加，他說，要讓孩子從小就知道民主是什麼，明辨是與非。一名約30歲女性民眾帶著自己領養的土狗「豆干」參加活動，她在狗脖子上掛著「我的本命是台灣」的牌子。

桃山人文館創辦人林瑞霞則向現場的嘉中、嘉女學生打氣，她說她是嘉女畢業的，是嘉中退休老師，要來關心學生們，很佩服他們年紀輕輕就懂得關心社會議題。

嘉女學生拿著「黃國昌我有欠你喔」、「不是所有高中生都是小草」、「我是高中生我反黑箱法案」、「沒有討論不是民主」等牌子，在人群中最顯眼，除表達她們的訴求，也反映200多名參與者心聲，整個過程平和、有序。

嘉義

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