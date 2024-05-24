苗博雅：受國會調查找律師要主席同意 破壞權力分立

立法院會今天續審國會職權修正法案，多個民團於立院外抗爭。台北市議員苗博雅說，未來受國會調查詢問的人員，經主席同意，於必要時得協同律師，已破壞權力分立。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；院會今天續審國會職權修正相關法案，中午前二讀通過，在立委行使人事同意權部分，為保障接受調查詢問的人員權益，二讀條文規定，接受調查詢問的人員，經主席同意，於必要時得協同律師或相關專業人員到場協助。

與此同時，多個民團於立法院外表達訴求，今天下午將近4時30分，主辦單位表示，現場聲援民眾超過3萬人。社會民主黨台北市議員苗博雅上台致詞。

苗博雅表示，法案有強烈黑箱疑慮，國民黨與民眾黨共推的法案不是國會改革而是國會蠻橫，藍白的各種抹黑、矮化，終將歸於無效。

苗博雅指出，當犯罪嫌疑人接受司法訊問時，找律師是民眾的自由權利，但今天二讀通過的條文，未來接受國會調查詢問的人，找律師前要主席（立法院長）同意，讓立委權力大於司法人員，已經破壞憲法權力分立制衡原則。

苗博雅說，往後立法院破壞權力分立的做法，若是新常態，並持續使用於相關法案修正，所有實質審查、法案審議可能都會被架空；台灣人民才是國家不斷往前進的力量，必須持續監督立法院。