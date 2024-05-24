「國際橋牌社」製作人：若台灣又遇危險 再百次太陽花我們都會來

立法院今天續審國會職權修正法案。台劇「國際橋牌社」製作人汪怡昕說，「大不了再來一次太陽花」這句話曾惹大家生氣，但「如果台灣再次遇到危險，再來100次我們都會來」。

超過50個民團上午號召民眾在立法院外青島東路與濟南路集結，要求將立法院職權行使法與中華民國刑法藐視國會罪等修法草案退回委員會重審。主辦單位說，截至下午4時30分，已有破3萬民眾到場參與，超過21日集會人數。

汪怡昕也到場力挺抗議民眾並表示，今天看到老戰友與許多年輕人很開心，其實5年前就有影視圈朋友說來拍太陽花題材，他當時喊等一下，果然今天就等到高潮迭起情節，也許未來可以拍一部片名叫「國運昌隆」的片子來述說台灣民主歷程，盡量邀真人客串。

汪怡昕說，或許大家在現場很焦慮，但他對台灣完全有信心，他10幾歲時就跟老爸聽黨外演講如何對抗威權體制，直到現在，最近他14歲兒子地理與歷史段考成績不好，原因是「不想背中國地理與歷史」，這讓原本想嚴厲指責的他一度語塞。

他表示，這故事代表大家完全不用擔心民主倒退，「我們已經有第3、第4代，他們的情感完全建立在台灣這塊土地，完全不用擔心誰又結合外面的誰對我們滲透」，從今天上班時段還有這麼多人踴躍出席，就代表「回不去了」，民主世代防衛機制已完全建立。

汪怡昕說，很久以前，「大不了再來一次太陽花」這句話曾惹大家生氣，但他相信這個民主機制會展現；他並慷慨激昂地表示：「如果台灣再次遇到危險，再來100次我們都會來！」獲現場群眾熱情回應。

他表示，大家都在各行各業努力保衛台灣，在深化主體性、強化民主機制情況下，不要擔心，「我非常非常樂觀」。

此外，導演柯一正則回憶，10年前太陽花學運時，他第一時間走進立法院就到2樓燈光控制室，每天都會有人幫大家開關燈，因為當時很多人睡不著，晚上還有人演奏大提琴，讓大家放鬆休息。

他表示，當時也參與學運的黃國昌跑到他所在的小房間，借睡了2小時後就起身去開會，但現在黃國昌已完全不同、出賣太多人。

柯一正表示，前幾天半夜他就在青島東路，把舔共者的照片拿出來畫叉以表達不滿，「我知道我很老，但是我很幼稚」，應該把這些舔共者全部淘汰。