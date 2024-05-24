抗議國會職權修法 民團提罷免等措施反制三讀

立法院會今天審查國會職權相關修法，民團號召民眾至周遭抗議，現場喊出破3萬人。民團說，就算此法三讀，還有行政院提覆議、憲法訴訟、公投複決與罷免等方式可挽救。

立法院今天繼續審查國會職權修法，場外民團持續號召民眾集結抗議，要求將立法院職權行使法與刑法藐視國會罪等修法草案退回委員會重審。截至下午4時30分，主辦單位喊出現場已破3萬人，超過21日集會人數。

經濟民主連合智庫召集人賴中強下午4時舉行記者會，喊出「台灣民主未死，公民繼續捍衛」口號並表示，即使國民黨、民眾黨真的聯手以粗暴方式完成立法，台灣民主也並非真的死了，台灣社會仍有可以繼續努力的6個方向，公民絕對會繼續捍衛。

賴中強說，首先是行政院可以提覆議，根據憲法增修條文第3條，立法院讀通過法律案後，如果行政院認為窒礙難行，可經總統核可後，移請立法院覆議。

他呼籲，未來如果還有覆議機會，希望各地公民用各種方法，讓選區國民黨立委了解人民對這部法律的擔憂，也期待民眾黨支持者用最大努力與民眾黨黨中央及民眾黨8個立委溝通。

此外，賴中強表示，第2個方案是憲法訴訟，目前這部法律已通過的許多條文有明顯違憲疑慮，行政院或1/4立委有權依憲法訴訟法提起憲法審查，讓大法官決定是否違憲。

經濟民主連合副秘書長許冠澤說，第3種解決途徑是公民複決。根據公民投票法規定，人民對於立法院所通過的法律案，可以連署要求公民複決。如果藍白兩黨一意孤行、違背民意，轉由直接民主，公民複決是一條可行的道路。

許冠澤說，第4種解決途徑是罷免濫權立委。對於這次立法中明顯違背民意的惡質立委，公民依法可以要求罷免。

除了上述4項方式，民團也預計在晚間7時於青島東路主舞台公布另2項挽救措施。