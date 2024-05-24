快訊

解放軍圍台軍演 基層藥師憂「最糟糕情況」：中共根本不用打

遭控「妨害性自主」 賀軍翔發聲明止血：未與人有踰矩行為

界外球砸破澄清湖球場VIP室玻璃！險傷領隊及觀眾 網：2.5億整修就是與眾不同

抗議國會職權修法 民團提罷免等措施反制三讀

中央社／ 台北24日電

立法院會今天審查國會職權相關修法，民團號召民眾至周遭抗議，現場喊出破3萬人。民團說，就算此法三讀，還有行政院提覆議、憲法訴訟、公投複決與罷免等方式可挽救。

立法院今天繼續審查國會職權修法，場外民團持續號召民眾集結抗議，要求將立法院職權行使法與刑法藐視國會罪等修法草案退回委員會重審。截至下午4時30分，主辦單位喊出現場已破3萬人，超過21日集會人數。

經濟民主連合智庫召集人賴中強下午4時舉行記者會，喊出「台灣民主未死，公民繼續捍衛」口號並表示，即使國民黨、民眾黨真的聯手以粗暴方式完成立法，台灣民主也並非真的死了，台灣社會仍有可以繼續努力的6個方向，公民絕對會繼續捍衛。

賴中強說，首先是行政院可以提覆議，根據憲法增修條文第3條，立法院讀通過法律案後，如果行政院認為窒礙難行，可經總統核可後，移請立法院覆議。

他呼籲，未來如果還有覆議機會，希望各地公民用各種方法，讓選區國民黨立委了解人民對這部法律的擔憂，也期待民眾黨支持者用最大努力與民眾黨黨中央及民眾黨8個立委溝通。

此外，賴中強表示，第2個方案是憲法訴訟，目前這部法律已通過的許多條文有明顯違憲疑慮，行政院或1/4立委有權依憲法訴訟法提起憲法審查，讓大法官決定是否違憲。

經濟民主連合副秘書長許冠澤說，第3種解決途徑是公民複決。根據公民投票法規定，人民對於立法院所通過的法律案，可以連署要求公民複決。如果藍白兩黨一意孤行、違背民意，轉由直接民主，公民複決是一條可行的道路。

許冠澤說，第4種解決途徑是罷免濫權立委。對於這次立法中明顯違背民意的惡質立委，公民依法可以要求罷免。

除了上述4項方式，民團也預計在晚間7時於青島東路主舞台公布另2項挽救措施。

國會改革 民眾黨 立法院 行政院

延伸閱讀

憂國會職權修法致寒蟬效應 民團連署要求停止審議

憂國會職權修法致寒蟬效應 民團連署要求停止審議

民團2萬人抗議國會職權修法 贊成方醞釀傍晚集結

民團2萬人抗議國會職權修法 贊成方醞釀傍晚集結

相關新聞

國會改革吵成一團 花蓮議會藍白嗆綠：民進黨害怕面對過去的自己

立法院各黨派近日為國會改革法案爭執不休，花蓮縣議會藍白綠也為此過招，國民黨、民眾黨議員昨嗆「民進黨害怕面對過去的自己，是...

袁紅冰曝習近平欲從內部瓦解台灣 藍：造謠專家

中國流亡作家袁紅冰2月披露中國欲藉國民黨在立院勢力達統戰目的，他今天表示，消息為紅二代提供。國民黨發言人楊智伃回應，袁紅...

「我藐視國會」全台串聯 台中民眾齊聚火車站抗議

響應「我藐視國會」全台串聯活動，數百民眾今天下午齊聚台中火車站前高喊「反對黑箱、藐視國會」，很多年輕人及媽媽都一起站出來...

影／台中民眾自發性包下兩台遊覽車 北上立法院聲援

綽號Lilian阿嬤的台中健身教練前天在網路上號召網友今天北上前往立法院青島東路陳抗，她花費3萬元包下兩台遊覽車從台中火...

影／500位民眾齊聚台中火車站 手持標語反對黑箱

公民團體發起「我藐視國會」全台串聯行動，將近500位民眾今天下午集結在台中火車站，手持標語反對黑箱，抗議國民黨與民眾黨立...

整理包／立法院在吵什麼？國會法案改革爭議一次看

立法院上週五（17日）進行「國會改革法案」投票，民進黨為阻止法案通過，佔領主席台、搶走資料，朝野黨團爆發激烈肢體衝突。21日，立法院內續審21條國會法案，場外則聚集上萬民眾，高舉「沒有討論，不是民主」、「退回黑箱、逐條審查」等口號，走上青島東路抗議，其中更有不少年輕人響應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。