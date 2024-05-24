快訊

解放軍圍台軍演 基層藥師憂「最糟糕情況」：中共根本不用打

遭控「妨害性自主」 賀軍翔發聲明止血：未與人有踰矩行為

界外球砸破澄清湖球場VIP室玻璃！險傷領隊及觀眾 網：2.5億整修就是與眾不同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

袁紅冰曝習近平欲從內部瓦解台灣 藍：造謠專家

中央社／ 台北24日電
國民黨發言人楊智伃批袁紅冰是「造謠專家」，袁紅冰在2009年出版「台灣大劫難」一書，稱「中共收買民進黨新潮流」，內容幾乎被驗證為全部錯誤。圖／聯合報系資料照片
國民黨發言人楊智伃批袁紅冰是「造謠專家」，袁紅冰在2009年出版「台灣大劫難」一書，稱「中共收買民進黨新潮流」，內容幾乎被驗證為全部錯誤。圖／聯合報系資料照片

中國流亡作家袁紅冰2月披露中國欲藉國民黨在立院勢力達統戰目的，他今天表示，消息為紅二代提供。國民黨發言人楊智伃回應，袁紅冰是造謠專家，2009年曾出版「台灣大劫難」一書，內容幾乎被驗證為全部錯誤，包括曾稱「中共收買民進黨新潮流，對民進黨的政治控制」。

中國流亡作家袁紅冰2月披露中國欲藉國民黨在立院勢力達統戰目的，引發政治風波。袁紅冰今天接受中央社採訪指出，該消息由中國國家主席習近平沒膽量撼動的紅二代提供，中共想將國民黨打造為共軍的先頭部隊，藉此裡應外合，完成統一目標。

楊智伃下午接受訪問回應，袁紅冰一直都是「造謠專家」，袁紅冰在2009年曾出版「台灣大劫難」一書，內容幾乎被驗證為全部錯誤，包括曾稱「中共收買民進黨新潮流，對民進黨的政治控制」。

楊智伃質疑，若按照袁紅冰的邏輯，中共已然收買民進黨新潮流，代表新潮流出身的總統賴清德已然被習近平控制，那恐怕更加證明台灣需要國會改革，通過立法權監督行政權。

楊智伃重申，相信民進黨應該也不能認同相關謠言，呼籲民進黨一同提防網路騙子，打擊網路謠言傳播，小心網路詐騙。

國民黨表示，若按照袁紅冰的邏輯，中共已然收賣民進黨新潮流，代表新潮流出身的賴清德總統已然被習近平控制，那恐怕更加證明台台灣需要國會改革，通過立法權監督行政權。圖／取自國民黨臉書
國民黨表示，若按照袁紅冰的邏輯，中共已然收賣民進黨新潮流，代表新潮流出身的賴清德總統已然被習近平控制，那恐怕更加證明台台灣需要國會改革，通過立法權監督行政權。圖／取自國民黨臉書

國民黨 楊智伃 民進黨

延伸閱讀

陪你聊「習思想」 中開發新聊天機器人 英媒虧「Chat習PT」

【專家之眼】國宴菜單的意涵-賴清德吃習近平豆腐？

黃國昌稱陸流亡作家爆料無根據 再批賴清德騙票：選前選後180度大轉彎

柯建銘：台灣立法院 已是習近平長臂管轄範圍

相關新聞

國會改革吵成一團 花蓮議會藍白嗆綠：民進黨害怕面對過去的自己

立法院各黨派近日為國會改革法案爭執不休，花蓮縣議會藍白綠也為此過招，國民黨、民眾黨議員昨嗆「民進黨害怕面對過去的自己，是...

袁紅冰曝習近平欲從內部瓦解台灣 藍：造謠專家

中國流亡作家袁紅冰2月披露中國欲藉國民黨在立院勢力達統戰目的，他今天表示，消息為紅二代提供。國民黨發言人楊智伃回應，袁紅...

影／台中民眾自發性包下兩台遊覽車 北上立法院聲援

綽號Lilian阿嬤的台中健身教練前天在網路上號召網友今天北上前往立法院青島東路陳抗，她花費3萬元包下兩台遊覽車從台中火...

影／500位民眾齊聚台中火車站 手持標語反對黑箱

公民團體發起「我藐視國會」全台串聯行動，將近500位民眾今天下午集結在台中火車站，手持標語反對黑箱，抗議國民黨與民眾黨立...

整理包／立法院在吵什麼？國會法案改革爭議一次看

立法院上週五（17日）進行「國會改革法案」投票，民進黨為阻止法案通過，佔領主席台、搶走資料，朝野黨團爆發激烈肢體衝突。21日，立法院內續審21條國會法案，場外則聚集上萬民眾，高舉「沒有討論，不是民主」、「退回黑箱、逐條審查」等口號，走上青島東路抗議，其中更有不少年輕人響應。

立院續審國會改革法案 破萬民眾聚集立院外抗議

立法院院會今天審查國會改革法案，台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、台灣經濟民主連合、台灣人權促進會等公民團體再度發起立院集結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。