台南民眾無聲訴求反國會濫權 獲響應物資不絕

「我藐視國會」今天全台串聯，台南多場聲援反國會濫權行動下午陸續登場，國立台灣文學館前學生、民眾無聲訴求，飲品等捐助物資持續送達，發起學生則感謝響應，但物資已足夠。

緊鄰台南舊城區湯德章紀念公園的國立台灣文學館，今天下午2時起學生、民眾雲集，向繞行圓環的汽機車高舉標語，無聲訴求反國會濫權，更有駕駛人比讚表態支持，警方也部署戒備。

台文館前「我藐視國會」全台串聯，主要分為台文館大門廣場及旁邊的228紀念館，這場行動發起人之一是國立台南一中2名學生，他們告訴中央社記者，聲援反國會濫權行動決定得很倉促，3天前才敲定。

發起學生表示，原先他們到台南火車站舉牌，後來得知全台串聯行動，他們驚覺許多縣市響應，但台南市好像無聲無息，才決定響應申請場地，且在網路上號召，連現場標語「逐條審查，退回黑箱」、「這是寧靜式抗議，請保持安靜」等，也都是網路熱心人士提供。

台南今天下午不見豔陽，天氣仍悶熱，飲品、礦泉水等捐助物資持續送達台文館現場，台文館旁還有咖啡店在社群軟體公告：「只要你說要到台文館串聯，就會提供免費咖啡」，更有咖啡店直接送咖啡到台文館周遭，店家說：「這是我的善意及一分心力」。

台南聲援反國會濫權行動，昨晚已在巴克禮紀念教會登場，今天下午首場在台文館及228紀念館，晚上6時在台南文創園區，晚上7時則是巴克禮紀念教會的祈福會。