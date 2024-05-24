整理包／立法院在吵什麼？國會法案改革爭議一次看

立法院上周五（17日）進行「國會改革法案」投票，民進黨為阻止法案通過，佔領主席台、搶走資料，朝野黨團爆發激烈肢體衝突。21日，立法院內續審21條國會法案，場外則聚集上萬民眾，高舉「沒有討論，不是民主」、「退回黑箱、逐條審查」等口號，走上青島東路抗議。立法院會今天(24日)繼續審查國會改革法案，民間團體在立院外發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，要求將三法案退回委員會重審。到底為什麼會有這場爭議，聯合新聞網整理事件原委。

國會改革法案是什麼？4大法案內容爭議：

國會改革五法 修法重點 製表／屈彥辰

本屆國會2月20日開議當天，民眾黨黨團就提案修改《立法院職權行使法》及《刑法》；國民黨則在3月8日，提出18份修法草案，包含「總統國情報告」、「訂立藐視國會罪」、「擴大立院調查及聽證權」、「強化立院人事同意權」四大方向；民進黨於3月29日也提出自己版本的國會改革法案，但排入委員會審查後持續被封殺。

5月17日進行之投票法案內容，為國民黨與民眾黨的部分合併版本。針對修正法案內容，國民黨及民眾黨主張，修法是為了加強國會監督職責，然但民進黨認為修法草案過度擴大立院權力，影響權力分立原則，甚至有侵犯《憲法》疑慮。

一、總統國情報告

國民黨、民眾黨：強化立院監督總統職權，增加問政機制。總統應在每年3月1日赴立法院進行國情報告；新任總統應於就職2週內送交國情報告書，並於就職1個月內進行國情報告。遇重要政策議題，立法院可決議總統赴立法院進行國情報告，且總統必須「即問即答」。

民進黨：《憲法》未賦予立法院「質詢」總統的權力，立院只得聽取總統國情報告，即問即答的方式可能違憲，建議維持現行法案，未提出相關修改。

二、訂立藐視國會罪

國民黨、民眾黨：為強化立法院的監督機制，應將藐視國會罪入法。被質詢人不得任意缺席、拒絕答覆、拒絕提供資料，答覆內容不得超過質詢範圍，且不得反質詢，虛偽陳述恐將有刑事責任。若違反以上規則，將處2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

民進黨：擔心藐視國會定義過於寬鬆，恐導致國會無限過擴權，破壞權力分立的原則。希望透過另外修訂「立法委員行為法」，約束立委不得有騷擾或歧視等違規行為，若涉刑事責任可移送偵辦。

三、擴大立院調查及聽證權

國民黨、民眾黨：《職權行使法》修正草案新增「調查權之行使」、「聽證會之舉行」兩章節，立法院可設立調查委員會或專案小組，對議案或立委職權相關事項行使「調查調閱權」，並可要求政府機關、團體或民間關係人士提供相關資料。

民進黨：調查應尊重且不可侵犯各國家機關獨立行使職權的權力，避免立院權力過度擴張。主張調查權、調閱權「雙軌制」，立院院會層級可成立調查委員會，各委員會則成立調閱小組，在訴訟判決、訴願事件確定前都不可行使調查權或調閱權。此外，修法擴及一般民眾、企業，有侵害個人隱私、商業機密的可能。

四、強化人事同意權

國民黨、民眾黨：補選副總統、彈劾正副總統、監察院、司法院、考試院正副院長等人事提名，需經立院同意，並舉辦公聽會，審查不得少於一個月，送交院會後由立委記名投票表決。

民進黨：維持不記名投票，但也支持公聽會入法。依《憲法》的人事同意權，須經全體立委過半以上通過，法律層級則經出席立委半數以上同意。

立法院會21日繼續處理立法院職權行使法部分條文修正草案，民進黨立委晚上在議場內高喊「反黑箱、反擴權」。本報資料照片

朝野爆發衝突，立院審查程序爭議：

4月15日，法案進入委員會，藍、白兩黨共20案、超過70條文未經逐條討論，民進黨試圖發起散會動議，但藍白人數優勢，條文全數保留，送交黨團協商。依照議事規則，初審法案若無共識進行保留，經過一個月「冷凍期」後，就算未取得共識也會送交院會表決。

5月16日，為期一個月的冷凍期結束，立法院院長韓國瑜召集朝野協商，但最終仍未仔細檢視條文內容，在無共識之下送交院會。接著藍、白兩黨又以修正動議方式提出「整併版本」，導致不少立委到表決前夕，都不清楚最終提案內容。

隔日，5月17日院會二讀表決，前後僅歷時46天。當天，民進黨團不滿前日（16）委員會未經逐條討論，就將法案保留送出，認為程序違反常規。

民進黨主張，藍白新版國會改革法案到表決當日才提出，立院官網來不及公布，導致關心修法民眾無法得知確切法條內容。此外，民進黨也指出，立院現場混亂，但主席採用舉手表決卻未清查人數，認為不合乎議事規矩和合法程序。

國民黨、民眾黨則強調，很多修正動議都是當天才提出，來不及網路公告是常態，且通過的法案內容均可透過「立院議事及發言系統」網站查詢。而依照《立法院議事規則》，立院議案表決方法包括口頭、舉手、投票等方式，因此舉手表決合乎規範。

立法院會21日繼續審查《立法院職權行使法》部分條文修正草案，民進黨立委晚上在議場內手舉向日葵，一同合唱當年太陽花學運時的歌曲「島嶼天光」。記者余承翰／攝影

國會改革法案二讀通過條文：

5月21日，立法院繼續審查國會改革法案，院外則聚集萬人抗議。經歷一整天長達14小時的表決大戰，最終通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」。

一、總統國情報告

《立法院職權行使法》第15條。報告常態化，總統在每年3月1日前赴立法院進行國情報告，採即問即答形式。新任總統則於就職2週內送交報告，1個月內進行報告。

二、藐視國會罰則

《立法院職權行使法》第25條。官員答覆不得超出範圍、反質詢或拒答，違反者處2萬至20萬元罰鍰，並可移送彈劾或懲戒。刑事責任部分，官員虛偽陳述依法追訴。

三、調查權

《立法院職權行使法》第45至48條。立院得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，違反相關規定者，得經立法院會決議，處最高10萬元罰鍰。

四、人事同意權

《立法院職權行使法》第29至30條之1。通過以記名投票表決、審查期間不得少於一個月，且需舉行公聽會，審查報告需於表決前10日提交。被提名人若違反相關規定，經院會決議者，得處2萬元以上20萬元以下罰鍰。