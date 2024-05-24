立院職權修法 雲林縣議會藍、綠黨團交鋒

立法院會今天繼續處理國會職權修正相關法案，雲林縣議會藍、綠黨團交鋒，藍營支持國會改革，綠營則強調護民主反黑箱，下午黨公職人員將北上聲援。

立法院院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，今天續審國會職權修正相關法案。

雲林縣議會今天進行總質詢，國民黨團、誠信政團、民意政團和民眾黨議員陳乙辰聯合質詢時，呼籲民進黨要懸崖勒馬。

雲林縣議會國民黨團總召李明哲說，不解國會要改革，民進黨為何如此反對，是擔心光電弊案、口罩案等被調查嗎？國會改革就不會發生高端疫苗案封存30年的事情，才能讓真相撥雲見日。

雲林縣議長黃凱表示，民進黨曾提案國會調查權，現在卻極力反對，甚至策動民意反對，令人錯亂。

雲林縣議會民進黨團在辦公室舉辦記者會，高喊「護民主、反黑箱」，反對國會黑箱擴權法案，民進黨雲林縣黨公職人員今天下午2時要集體北上聲援。

民進黨團總召、雲林縣議員張維崢表示，本來少數要服從多數，但是多數也要尊重少數，代表著台灣的民意，哪有立委能夠藉著國會改革擴權，因此黨公職人員北上聲援，並呼籲民眾也站出來，以最理性的方式來表達，藍白合所推出的法案不利於台灣人。

民進黨雲林縣議員林文彬質疑，藍白以改革名義行擴權、越權，難道立院以後要變成司法院、監察院嗎？

雲林縣長張麗善認為，身為雲林縣議會一員，應該要跟國會立委站在同一陣線，監督執政黨、監督雲林縣政府，卻有民意代表要到中央去抗議跟職權違背的情事，她覺得非常不智與不妥。