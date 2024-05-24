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國會職權修法惹議 在日台僑團體抗議國民黨民眾黨

中央社／ 東京24日專電

立法院院會今天將繼續處理國會職權修正相關法案，議場內外出現騷動。針對國民黨民眾黨聯手欲強行通過國會職權修正相關法案，在日台僑團體「全日本台灣連合會」發聲明表達嚴正抗議。

全台連以會長趙中正及常務理事會及理事會之名發表聲明表示，國民黨及民眾黨所提出的法案內容嚴重破壞民主體制，而且未經審議，就要以多數暴力強行表決的做法形同獨裁，如果此法案通過的話，將是台灣走向滅亡的開始。

全台連還對台灣人提出警語指出，30年前，台灣好不容易才爭取到民主與自由。在之前，國民黨長達約40年的一黨獨裁政權下，不知有多少的自由和性命被剝奪，台灣人絕對不能忘記。

全台聯表示，今年的選舉，台灣人給了國民黨多數的席次是台灣人的失敗。如今大家都清楚地看到一心想追隨國民黨、破壞台灣和平的民眾黨是背叛者。

聲明文寫道：「如果現在不阻止立法院的暴舉，我們的父母和前輩們流血爭取到自由和民主將消失殆盡。所造成不可逆的不良影響絕非服貿協定所能比擬的，所以絕對不能容許。」

全台連在文中最後呼籲說：「身為民主國家台灣的主權者台灣人啊，面對眼前的危機一定要勇敢站出來為民主奮戰到底。也請民進黨全力阻止。」

日本主流媒體報導台灣國會「亂鬥」新聞。TBS電視台的特派記者上午站在立法院前報導指出，儘管天空下小雨，但有很多民眾聚集，抗議國民黨和民眾黨。

報導說，這項法案是最大在野黨國民黨和民眾黨提出的，內容要求總統要定期到立法院做報告和備詢，是要束縛總統、行政院的職權，因此執政黨民進黨強烈反彈，而民眾主動呼應民進黨，挺身而出。

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