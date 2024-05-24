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傅崐萁批綠議事延宕 吳思瑤駁藍5大造謠謊言

中央社／ 台北24日電

立法院會今天繼續處理國會職權行使相關修法，國民黨立法院黨團上午抨擊民進黨團透過各種手段延宕議事，不讓國會改革法案順利通過。民進黨團反指國民黨團造謠，呼籲國民黨團不要濫權破壞民主，若對人民力量感到害怕，不要做虧心事才是上策。

朝野攻防持續在立法院會上演，繼民進黨團在21日院會舉大幅布條抗議藍白黑箱擴權後，國民黨團今天如法炮製，舉著「國會改革 還權於民」布條於議場前舉行記者會，民進黨團隨後則以「反軍演 要和平 護民主」為題舉行記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨團總召傅崐萁今天記者會有5大造謠及謊言。

吳思瑤說明，傅崐萁說民進黨團偷表決卡，民進黨團已公布的影片顯示，偷走表決卡的是國民黨立委翁曉玲與徐欣瑩，國民黨團做賊喊抓賊，表決卡都有備份的空卡，不會因決卡遺失就無法按鈴記名表決，這不過是藍白藉口，不敢記名表決是因為不敢對歷史負責。

其次，傅崐萁聲說民進黨團總召柯建銘拒簽協商結論，吳思瑤指出，立法院長韓國瑜21日院會當天幾度在主席休息室開會，但那不是正式的朝野協商，也就沒有所謂的協商結論。民進黨團主張要協商就直播，到議場3樓有透明公開直播的辦公室，很遺憾藍白要繼續聯手搞黑箱，連協商都要密室。

吳思瑤提到，傅崐萁說民進黨團提散會動議不想開會，那是因為國民黨拒絕實質審查，違法偷渡惡法，民進黨團在21日院會提散會動議，是要阻卻藍白聯手的黑箱惡法。

至於傅崐萁說民進黨動員黑道要傷害國民黨立委，吳思瑤回應，大家很清楚，哪個政黨有黑道家族，哪個政黨離黑道最近，誰是黑道，誰打算用暴力，大家可以看是哪個政黨全副武裝準備全武行就知道。

吳思瑤強調，傅崐萁指控民進黨團只花2分鐘就通過前瞻基礎建設計畫新台幣8800億元，傅崐萁說的2、3分鐘就審過數千億元、上兆元，「正是你自己推出的錢坑法案」，傅崐萁及國民黨團分別用1分50秒、6分鐘及3分鐘，通過他自己提的花東3大錢坑法案。

吳思瑤表示，前瞻建設計畫是先通過條例，政院才依法編列預算，審查時程共計155天，舉辦6場公聽會，委員會用8次委員會逐條逐項審查，並經過5次朝野協商，國民黨團總計提出10435提案，歷經2471次表決。

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