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民團破萬人抗議 李明哲：藍白不代表民意

中央社／ 台北24日電

立法院今天續審國會職權修正法案，民間團體指有破萬人到立法院周遭抗議。遭中國監禁5年的李明哲表示，不經討論、只有多數是獨裁國家式民主，國民黨與民眾黨不代表民意。

超過50個民團上午號召民眾在立法院外青島東路與濟南路集結，要求將立法院職權行使法與中華民國刑法藐視國會罪等修法草案退回委員會重審。

截至中午12時，主辦單位喊出已1萬人到場，主舞台所在的青島東路人潮已延伸到中山南路，民眾高喊「沒有討論，不是民主」與「我藐視現在的國會」等口號，也有許多人手持百合花聲援。

期間有民主進步黨籍立法委員從主舞台上方天橋經過，民眾熱情高喊「台灣加油」，民進黨籍立委也都停下來向民眾致意「謝謝你們」。

非政府組織工作者李明哲表示，很多人10年前在這裡參與太陽花學生運動，他3天前看到現場有12歲孩子，「我對不起他，代表這10年我們這代人努力不夠」，要讓孩子站出來幫台灣、爭民主，他是為自己過去10年補過。

他說，中國國民黨主席朱立倫稱不要用少數霸凌多數，彷彿多數就可決定一切，但如果多數就是民主，全世界最民主的是中國與北韓，在沒人敢反對情況下，投票率與支持度都100％。

李明哲表示，如果多數就是民主，「我們的民主與獨裁國家沒兩樣」，不討論、只有多數是獨裁國家式民主，國民黨多數就是要大家接受這種價值。

他說，國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁去要侵略台灣的中國、在國會以多數逼大家接受完全不民主的法案，就像把中國獨裁價值帶到台灣，逼大家接受。大家一定要繼續努力，告訴國民黨與台灣民眾黨，「我們不接受從中國帶過來的、對權威者妥協的價值」，選擇走自己的路，堅持自己生活方式，「你們不代表民意」。

國會改革 國民黨 李明哲 立法院

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