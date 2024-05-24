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串聯「藐視國會」 南部4校學生聚集中山大學抗議

中央社／ 高雄24日電

立法院會今天續審國會職權修正相關法案，國立中山大學上午集結來自中山、成大、屏大以及道明中學學生，反國會濫權、串聯「藐視國會」，架投影設備直播國會現場並進行討論。

參與學生表示，反對藍、白兩黨使用不民主方式進行國會擴權，更質疑藍、白兩黨如此急迫推行法案的背後，是否有受到境外勢力指示，要來分裂台灣社會、破壞台灣民主。

成功大學學生蔡佳陽說，就算是校內組織進行政策討論，都要經過學生、校方行政人員充分討論，過去成大調整學期週數，從18週縮短為16週，過程需搜集民意、做問卷調查等；「國會多數黨卻不討論直接黑箱逕付二讀，這不是多數暴力，什麼是多數暴力？」

成功大學學生吳宜柔提到，學生有責任共同監督跟維護台灣的民主程序，呼籲更多學生運用獨立思考能力，全面性了解各方立場、價值，為台灣民主發展貢獻最大力量。

中山大學學生賴奕瑋表示，立法院正上演著像中共人大一樣的粗暴表決，國民黨、民眾黨立委以國會改革的假殼行任意擴權事實。傅崐萁出訪前說要為台灣帶來和平與繁榮，卻換來中共在金馬海域聯合演習。

屏東大學學生李昱政則表示，看完國會資訊後，自己感到焦慮、害怕和憤怒，沒想到現今台灣的立法院，竟會有如此誇張且違反民主程序的事件發生；「難道國民黨的資深立委、民眾黨的法學博士，比大學生還不會開會嗎？」

道明中學學生游立維更拿出公民課本說，公民課本提到，人民有權要求國會議事公開透明；但國會卻諷刺演出，在表決的當天立法院網站完全找不到最新要表決的法案「藍白兩黨立委連高中課綱都不懂，難道不用回去跟高中公民老師道歉嗎？」

中山大學社科院副院長陳宗巖表示，在台灣現行制度中，行政權確實比較大、立法權相對被弱化，過去10多年來立院和行政部門的攻防中也出現滿多問題，不論是2014年的服貿協議、2018年的一例一休，到最近的國會改革，如果執政黨在立院又占多數，立法院確實可能變成橡皮圖章。

陳宗巖說，趁著這次朝小野大討論立法委員權力是否適度增加是好事，即使民進黨立委是少數，但數量仍有51席，占45％，討論過程不該忽視民進黨背後代表的民意，應讓各方版本充分討論，而不是以粗暴、快速方式強行通過議案。

中山大學 成功大學 立法院 藐視國會

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