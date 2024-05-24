麥玉珍控打人 林淑芬指民眾黨操作族群鬥爭

立法院會今天繼續處理國會職權行使修法，朝野立委進場張貼布條時，一度發生肢體衝突。民眾黨立委麥玉珍指控民進黨立委林淑芬打人，林淑芬還原影片表示，麥玉珍先動手，她出於自衛，民眾黨操作族群鬥爭，令人痛心。

立法院會從17日起，持續處理立法院職權行使法部分條文修正草案，國民黨立委今天嚴陣以待，從昨天起守住議場大門，今天一早也團團圍住大門，不讓民進黨先進入。議場大門一開，立刻進場圍住簽到處，遭民進黨痛批如找黑道圍事。

藍綠立委入場後，藍營隨即占領主席台，從民進黨立委陳亭妃公布的影片中顯示，當陳亭妃突破國民黨人群，要在主席台右側牆面掛布條時，遭國民黨立委團團圍住，進而將陳亭妃往外推，但麥玉珍等藍白立委擋在前，讓陳亭妃進退不得，林淑芬、王美惠解圍將陳亭妃帶出，林淑芬揮手示意麥玉珍不要阻擋，麥玉珍揮左手打在林淑芬身上，林淑芬隨即出右拳打麥玉珍。

麥玉珍在議場內爆哭，指稱林淑芬推了她3下，把她推下樓梯，她回頭看是誰推她，用手用力撥開，遭林淑芬用右勾拳還擊。國民黨立委也趨前關心麥玉珍，並要求還原影片。

麥玉珍立刻前往台大醫院驗傷，並揚言提告。民眾黨發表聲明指出，林淑芬這一拳不只打在麥玉珍臉上，也重重打在新住民的心上，傷害台灣民主。民進黨在選舉時，分化人民、歧視新住民，把陸籍配偶與新住民塑造成洪水猛獸，進國會更遮掩不了對新住民的輕視排擠，傲慢的嘴臉無比醜惡，絕對不是台灣最美的風景。

林淑芬強調，今天在議場內推擠拉扯，大家都一樣，都叫做委員，大家都平等，是委員對委員，沒有性別、族群的差別。「難道當妳打人就不是新住民，妳被打到就變成新住民？」這件事很單純，麥玉珍先動手，還出腳踹人，民眾黨不要扯新住民，太令人痛心。

林淑芬表示，國會推擠拉扯免不了，這是在國會自律事項中，她不會輕易去驗傷，她被麥玉珍「出手又出腳」，「難道我不能反擊嗎？我沒有自衛的資格嗎？」現在是流行打人喊救人嗎，還操作族群鬥爭。