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3000人湧立院周邊 民眾疑身體不適倒地

中央社／ 台北24日電

立法院職權行使法今天續審，許多民團在立法院外宣講訴求，由於人潮眾多，1名民眾疑因身體不適倒地，經醫療站救護後無大礙；另，醫護人員於濟南路開設第2處醫療站。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；今天院會續審立法院職權相關法案，多個民團到立法院外表達訴求。民團於台上致詞時表示，青島東路現場約超過3000人。

1名民眾站在媒體攝影區時疑因身體不適倒在地上，現場台上主講人立即淨空附近民眾，並立刻建立讓醫護人員通過的醫療通道；醫療站也啟動緊急救護，經醫護人員診斷後，此名民眾身體已無大礙。

另方面，由於現場人潮眾多，由醫護人員自組的青島東路醫療站，將於濟南路開立第2處醫療站，現場民眾若有需求，可洽醫療站醫護人員。

國會改革 立法院 醫護人員

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