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網傳衝立院不實訊息 吳欣岱：特定群組營造社會分裂

中央社／ 台北24日電

立法院職權行使法今天續審，許多民團在立法院外宣講訴求。台灣基進秘書長吳欣岱說，網路上有許多激烈政治立場訊息，刻意散發「衝立院」的不實訊息，營造社會分裂。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；今天院會續審立法院職權相關法案，多個民團到立法院外表達訴求。台灣基進秘書長吳欣岱今天到場支持，並與許多支持者合影。

吳欣岱向中央社記者表示，今天上午自發性到場的民眾，已經比5月21日同個時段的人潮多上2到3倍，預計到晚上人潮會越來越多，10年前有太陽花學運，如今大家同樣站上街頭，是立法院制度混亂的結果，必須接受公民監督。

吳欣岱也說，網路有許多系統性假訊息流傳，況且立法院裡面議事規則混亂，外界民眾接收資訊的時間、事實有落差，已經有許多片面擷取資訊、激烈政治立場訊息在網路上散布，造成民眾混淆不清。

吳欣岱表示，不少特定群組、社群平台的名稱，令民眾誤認為是政治理念一致的團體，但這些群組、平台發散的訊息，充滿政治對立、社會分裂語言。

吳欣岱指出，這些群組、平台刻意散發「衝立院」、「有人說要衝，我們當天就要衝」的不實訊息，但無法確認背後操控這些群組、平台的人，希望民眾不要被誤導。

吳欣岱 國會改革 立法院 網路

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