立院開會韓國瑜順利上台主持國是論壇 藍綠白叫陣

立法院會今天開會，將續審國會職權修正相關法案。上午9時，會議主席、立法院長韓國瑜進入議場主持國是論壇，未發生衝突，僅登記發言的藍綠白立委隔空叫陣。

國民黨立法院黨團今天清晨5時30分在議場前開始集合，隨後台灣民眾黨立委也到議場前，與國民黨立委一起守住議場大門，並於上午7時進入議場占據主席台，力求能順利召開院會。

在占據主席台後，藍、白立委開始在議場內張貼「改革查弊，民進黨怕什麼」、「全面制衡，弊案現形」等標語；民進黨立委則是掛上寫有「民主已死，國會輓歌」、「反黑箱，撐民主」的布條。

過程中，民進黨立委陳亭妃衝進主席台右側，搶掛布條，但遭國民黨立委陳玉珍等人阻止，雙方爆發推擠，藍綠立委也相互不斷叫陣，場面一度火爆。

上午9時院會開會，韓國瑜進場主持國是論壇，並未受到任何阻礙，現場也無任何衝突，而國民黨立委洪孟楷及台灣民眾黨立委張啓楷、民進黨立委陳冠廷等人登記發言。

同時間，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人則在議場前召開「反軍演、要和平、護民主」記者會。

洪孟楷說，國會改革就是要還權於民、查弊防貪，過去一黨獨大的日子已經過去了，民眾希望行政權與立法權能監督制衡，但在17日的立法院會有9波大衝突，這樣的畫面流出去，是民主進步還是民主倒退。

洪孟楷指出，在野黨立委3次在議場前排隊，就是表達要守護議場、要讓議事能夠順利開會，敬告執政黨立委，今天不要有暴力衝突，先開啟攻擊的人要負完全責任。

張啓楷指出，國會改革方案是一道陽光，照進來後，這些暗無天日的弊案終於要打開真相，而且國會改革方案有很多、超過9成以上是民進黨以前提過的，請民進黨回應民意、支持國會改革。

陳冠廷說，從上週到現在，國會談的改革像是改革嗎，根本不是，這是黑箱、擴權及違憲，因為從二讀到現在，哪個條文經過討論，甚至院會舉手表決時要清點人數，有確實清點嗎。

陳冠廷表示，沒有完整符合議事規則的表決、沒有完整的討論，這算什麼民主、改革、國會。此外，為何有這麼多年輕民眾站在立法院外，這些人不是信仰民進黨、國民黨、民眾黨，而是信仰民主的制度與程序，當程序不正義時，哪有資格談國會改革。