立院紛爭延燒地方 藍綠互槓

立院紛爭延燒，桃園、台中和高雄市都出現藍綠攻防。桃園市長張善政直言過去八年「立法院已經變成立法局」，很多官員對立委質詢不尊重，甚至反質詢，他非常不樂見；國會改革法案大方向應該支持，有些細節可透過良性討論釐清疑慮。

民進黨桃園市議員魏筠昨質詢時，稱藍白修法版本是「國會擴權法案」，張善政馬上反駁，稱是「國會改革法案」，魏詢問「您是示範反質詢嗎」，張未回答。

張善政表示，政務官對民代質詢要尊重，就像他到議會備詢，也要尊重議員。

台中市議會國民黨團則質疑：「民進黨怕什麼？」是否擔心一旦改革，將無法一黨獨大、包庇弊案與繼續無能？綠營強調反對國會擴權法案、反黑箱，批「沒有討論，不是民主」。

高雄市議會國民黨團也舉行「國會改革，民進黨在怕什麼？」記者會，議員高喊「國會改革，勢在必行」，怒轟民進黨用暴力及造謠做「國會反改革」，呼籲民進黨不要「毀國亂政」。高市議員李雅靜表示，賴清德總統擔任立委時，也曾連署支持國情報告制度化和聽證調閱權，民進黨立院黨團總召柯建銘總召更曾於二○一二年要求前總統馬英九到國會備詢，怎麼現在又不願意了？

民進黨高雄市議員林智鴻等人則在質詢時痛批藍白破壞憲政，任由藍白聯手違憲擴權，「正在掐死民主」，台灣民主快被掐到窒息，呼籲用高雄行動呼應台北，一起拯救民主。