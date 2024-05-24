綠指對岸操控國會 藍白批鬼扯

立法院會今將繼續審查國會改革法案，朝野將在聽證權、刑法增訂「藐視國會罪」等議題持續交鋒。由於中國大陸宣布軍事演習，也讓藍綠白各自沙盤推演，調整攻防策略。據了解，民進黨團將順勢高舉「亡國感」，動員群眾反對國會擴權；藍白陣營除反批綠營造謠、騙年輕人，也擬祭出撤下部分條文等方式，加速議事腳步，盡可能今天二、三讀闖關，快速清理戰場。

台灣公民陣線等四十多個民間團體，本周二號召上萬人包圍立院後，這一兩天持續在網路上發起「民主倒退、公民搶救」行動，持續號召民眾到立法院抗議。

見公民團體來勢洶洶，國民黨團也發動網路空戰，製作新一波國會改革圖卡，解釋立法院會通過「立法院職權行使法」國會調查權相關條文後，未來小吃店承攬快篩爭議、高端疫苗採購爭議等，涉案官員與廠商高層都必須交代事情經過、提供相關檔案，讓國會驗證是否有官商勾結情況，若拒絕提供將可判處最高卅萬元罰鍰，並得以連續處罰，讓過去弊案攤在陽光下被檢驗。

針對今天院會，國民黨團、民眾黨團已動員立委排班，在議場守夜，希望搶下今天院會排案權；民進黨團則準備海量發言，持續展開文攻。

不過，中國大陸昨宣布將於台灣周邊軍事演習，政壇陰謀論四起。民進黨團總召柯建銘昨在臉書稱，自己廿二日受訪才講過立法院內「藍白聯手與中國裡應外合」，沒想到中共就宣布舉行環台軍事演習，徹底證實了他的說法，直呼「國家的生死存亡關頭，已經到了」。

對於綠營指藍白國會改革是與中共裡應外合的說法，國民黨主席朱立倫表示，民進黨拚命阻擋國會改革修法，因為未來有了調查權，雞蛋、光電、疫苗採購等資料統統被揭露，就難看了，所以現在他們要硬幹，再騙很多年輕人說這是北京在操控國會，「是北京在操控國會要揭露弊案嗎？」

國民黨立委賴士葆則痛批「完全鬼扯、民進黨黔驢技窮」，販賣亡國感企圖動員支持者來抗議，全世界找不到一個執政黨當家卻鬧事。國民黨立委羅智強也說，國會改革是過去民進黨長年的主張，難道民進黨過去也是中共同路人嗎？中共到台灣家門口軍演，執政的民進黨只會凡事抹紅、搞「抗中保台」，完全無濟於事。

此外，院會十七日朝野嚴重衝突，國民黨團昨舉行記者會並公布相關影片，控是民進黨立委邱議瑩、黃捷等抽走國民黨立委表決卡，國民黨立委才前去搶回表決卡。民進黨立委鍾佳濱則質疑，舉手表決沒有具名紀錄，恐會成為未來釋憲的問題，昨嗆立法院秘書長周萬來，若未來院會還是這樣處理，「會把你從主席台上趕下來」。

【記者侯俐安／台北報導】立法院今天續審刑法增訂藐視國會罪等法案。行政院發言人陳世凱昨表示，行政院長卓榮泰日前拜訪立法院長韓國瑜時提到，韓有責任保護立委安全，卓當然也有責任保護所有內閣成員的權益，以及在立法院的安全。