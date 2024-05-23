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卓榮泰原擬明拜會 民眾黨團婉拒：24日立法院會表決難分身

中央社／ 台北23日電
民眾黨團主任陳智菡表示，由於明天立法院會將繼續表決國會改革法案，民眾黨立委須固守議場、確認法案順利推動，恕難分身接待卓榮泰。本報資料照片
民眾黨團主任陳智菡表示，由於明天立法院會將繼續表決國會改革法案，民眾黨立委須固守議場、確認法案順利推動，恕難分身接待卓榮泰。本報資料照片

新任行政院卓榮泰原擬明天拜會民眾黨立法院黨團，不過民眾黨團主任陳智菡表示，由於明天立法院會將繼續表決國會改革法案，民眾黨立委須固守議場、確認法案順利推動，恕難分身接待卓榮泰。

卓榮泰日前偕行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱等人赴立法院拜會立法院長韓國瑜及副院長江啟臣。由於朝野黨團日前已敲定本會期延會至7月16日，並於5月31日邀請卓榮泰赴立法院進行施政方針報告並備質詢，外界關注卓榮泰近日與朝野黨團互動。

陳智菡今天透過聲明表示，昨天傍晚行政院國會聯絡人傳訊表達卓榮泰團隊有意於24日赴民眾黨黨團拜會，但國會改革法案為民眾黨團本會期優先推動重點，明天院會將繼續表決，民眾黨立委人數有限、須固守議場、確認法案順利推動，恕難分身接待卓榮泰，尚請諒察。

陳智菡表示，民眾黨秉持理性、務實、科學，民眾優先，為促進行政立法權責分立，更優質效率的民主而努力不懈，待法案審畢，也盼盡速與新執政團隊進行「真誠溝通、理性對話」。

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