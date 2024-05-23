快訊

中職／兄弟慘敗…雄鷹18安16分猛攻 寫3大隊史紀錄

台南民眾巴克禮教會聚集 聲援反國會濫權

中央社／ 台南23日電

台南東門巴克禮紀念教會今天晚間公民講堂時間辦理為台灣禱告會，安排講師宣講參加抗爭活動注意事項及聲援反國會濫權方法，吸引不少民眾自發前往，自備道具表達理念與心聲。

立法院明天續審國會改革法案，民團發起串連北中南遍地開花反制活動，台南東門巴克禮紀念教會今晚在大禮拜堂舉行公民講堂活動，除了不少教友前往參加，也吸引大批聲援「我藐視國會」串聯活動的民眾，有些人帶著自製標語及看板，表達自己理念。

講堂活動邀請講師分享參加抗爭活動注意事項，並提供相關資源給想要到台北市青島東路參加活動民眾，無法親身前往參加者，也能透過聲援及捐款等方式表達支持。

一名女子帶著多年前參加太陽花學運時使用的黃絲帶到場，她告訴中央社記者，看到立法院最近亂象相當憂心，一定要站出來喊出訴求，捍衛公民權利。

另名到場男子則說，國民黨立委最近在做的東西缺少討論，且讓人感覺越權，讓人擔心這些法條通過後未來會不會回到戒嚴時代，因此自己製作寫有「我藐視國會」手拿板，還特地到花店買了一朵「太陽花」，表達對活動的聲援。

台南 太陽花學運 藐視國會

延伸閱讀

立院周五續審國會改革法案 台大14學生團體轟藍白破壞民主籲退回審理

響應台師大 東吳大學學生議會聲明：盼立院議事充分攻防

高雄反國會濫權 數百人拿「藍白拖」抗議：藍白不倒、台灣不好

批綠騙年輕人 朱立倫：是北京在操控國會揭露弊案嗎？

相關新聞

批綠騙年輕人 朱立倫：是北京在操控國會揭露弊案嗎？

立法院明天續審國會改革法案，朝野備戰。國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨拚命阻擋國會改革修法，因為未來有了調查權，雞蛋、光...

藍委遭集體「放菊花」 國民黨團發函警政署盼1藍委配1隨扈

國民黨團總召傅崐萁今天下午表示，民進黨動員中南部黑道，將對國民黨立委為人身攻擊，要求警政署為每位藍委配人員，維護人身安全...

卓榮泰原擬明拜會 民眾黨團婉拒：24日立法院會表決難分身

新任行政院長卓榮泰原擬明天拜會民眾黨立法院黨團，不過民眾黨團主任陳智菡表示，由於明天立法院會將繼續表決國會改革法案，民眾...

不只立法院外 「我藐視國會」明天串聯7縣市

立法院會24日將續審國會職權修正相關法案，有民眾及民間團體明天也發起「我藐視國會」全台串聯活動，除了台北立法院外，台中、...

立院周五續審國會改革法案 台大14學生團體轟藍白破壞民主籲退回審理

立法院明天將續審國會改革法案，公民團體預計將於立院外串連。台大14個學生團體發起聲明連署，指國民黨未尊重憲政體制和民意、...

高雄反國會濫權 數百人拿「藍白拖」抗議：藍白不倒、台灣不好

台灣基進黨今天在國民黨高雄市黨部前舉辦「反國會濫權、南部大集結」聚集數百人。「罷韓四君子」之一的尹立說，國民黨正在傷害台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。