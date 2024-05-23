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響應台師大 東吳大學學生議會聲明：盼立院議事充分攻防

中央社／ 台北23日電

台師大學生會於21日發起反對國會擴權法案的連署，東吳大學學生議會今天也發表聲明，期盼國會的審議程序及實質討論過程，進行充分的議事攻防，使法案盡善盡美。

立法院21日審查國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在立法院外集結，以行動抗議審查過程違背民主程序，出席群眾中有許多青年學子。

台灣師範大學學生會21日發布聲明，認為立法院職權行使法等相關法案審議過程，忽略程序正義、缺乏實質討論、剝奪異議聲音、背棄議事規則，有違憲政基本民主原則與法治國原則。

東吳大學學生議會今天也在臉書發布聲明，呼籲各政黨立委嚴守職權行使規範、維持台灣憲政體制運作。

東吳學生議會的聲明也指出：「眾聲喧嘩乃立法機構之本質。」期盼國會的審議程序及實質討論過程，都能有效討論及進行充分議事攻防，使法案能盡善盡美，符合民主自由等價值。

聲明中並建議東吳大學的學生，關注議題的途徑和方式很多，應根據自身情況審慎評估，務必以自身安全及身心狀況為優先。學生議會秉持「捍衛示威」的精神，希望校內外學生以自身覺得最適合且安全的方式關注議題資訊，如果要參與現場集會，則務必照顧好自己、平安返家。

除了台師大、東吳等校學生組織發表聲明。台灣大學濁水溪社等多個學生社團，也於日前發起「連署反對517國會擴權法案聲明 」，主張藍白無視程序正義，法案應退回審理；假改革真擴權，國會改革須權責明確和公開透明；譴責國會暴力，回歸理性實質討論。目前已有台大研究生協會等10多個社團和學生組織、超過260人參與連署。

台師大 東吳大學 立法院

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