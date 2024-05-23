高雄反國會濫權 數百人拿「藍白拖」抗議：藍白不倒、台灣不好

台灣基進黨今天在國民黨高雄市黨部前舉辦「反國會濫權、南部大集結」聚集數百人。「罷韓四君子」之一的尹立說，國民黨正在傷害台灣民主，中國同時也對台軍演，台灣一定要擋下擴權法案。

不少參與民眾帶著藍白拖至現場，參與者年齡層廣包括男女老少，也有不少香港人到場支持。現場民眾陸續上台發言，首名發言的是在台港人61歲黃小姐，她說，自己10年前從香港逃到台灣，沒想到現在卻要站出來反抗國民黨、民眾黨。

另名在台港人鍾小姐說，自己移民到台灣是要告訴台灣人「不要相信共產黨」，台灣人千萬不要放棄，「我拒絕所有顛倒是非的政黨、政客，沒有討論不是民主、沒有民主沒有自己，民眾不會有生活。」

活動會場設置在國民黨部正對面，活動開始時黨部已下班拉上鐵門，但黨部外的跑馬燈文字不斷重複「支持國會改革、守護台灣民主」、「國會改革法案程序透明，立法院網站均可查詢，逕付二讀符合程序」、「逐條審查時民進黨提40次散會，不願討論」、「蔡英文2016競選國會改革政見：建立聽證制度」。

基進黨表示，將收集藍白拖送至國民黨中央黨部抗議，現場眾多參與者手舉「藍白不倒、民主不好」、「我是高雄人、我藐視國會」、「國會濫權、民主倒退」等標語，抗議國民黨、民眾黨。

「國民黨不倒、民眾黨不倒，台灣不會好。」尹立上台發言說，中國正在對台軍演，把整個台灣包圍起來，國民黨和民眾黨就是在配合共產黨，要從台灣內部搞亂台灣，「現在這個法案沒有在委員會討論，這是對民主、人權嚴重的殘害。」

尹立更說，國民黨用各種方法辯護擴權法案，更說台灣不會隨便把人民找去立法院調查、罰錢，「但我們不能期待立委高道德，否則台灣潛艦名單怎麼會在韓國洩漏？我們的立委很誇張，直接把外交密件攤給媒體。」

過去參與「罷韓活動」的公民割草行動發言人李佾潔說，自己有點自責，如果當初沒有罷免前高雄市長韓國瑜，「現在也許就沒有人會在立院和傅崐萁裡應外合，搞亂台灣的民主法治社會」。

「停止粗暴表決、法案全面退回」，道明中學學生游立維手拿藍白拖說，10年前太陽花學運時，自己只是國小生，從電視看到現在的民眾黨立委黃國昌拿著麥克風批評國民黨，但現在黃國昌卻變成變色龍，傷害台灣民主。