民眾黨團成立國會改革澄清專區 批綠造謠

國會職權修法釀朝野攻防，民眾黨團今天大動作痛批民進黨為反對國會改革法案已淪為「造謠黨」。民眾黨團副總召黃珊珊表示，黨團已成立「國會改革澄清專區」，所有修法版本比較都放上雲端供民眾下載。

民眾黨團8位立委今天下午舉行「陽光改革反貪腐」記者會，列出民進黨立委近日對國會改革法案指控，包含17日院會當天擬處理花東建設條例等3案、任何人都會被叫到國會問話、在野黨版本侵害人民隱私權等不實指控。

民眾黨立委張啓楷表示，他過去擔任過立院記者，曾見證過民進黨推動國會改革，現在卻看見民進黨自打臉，甚至為反對國會改革法案，民進黨已經淪為「造謠黨」。

民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨團質疑國會改革是在中國國家主席習近平授意下擴權，但根本沒人授意他推動國會改革，反而是12年前他在台灣智庫時，與一群學者不計報酬幫民進黨研擬國會改革草案，時任召集人就是行政院副院長鄭麗君，後來民進黨前立委如林佳龍、尤美女、顧立雄等人都有依此提出修法版本。

黃國昌強調，目前外界攻擊在野黨版本其中一點是拒絕提供調閱資料、提供虛偽不實資料有罰則，但其實現行勞基法、公平交易法、食品安全衛生管理法中明定，事業單位若拒絕配合調查，罰則遠比國會改革法案還高，而這次在野黨提出的版本相較之前民進黨立委提出版本限縮許多，「如果我們叫擴權，民進黨立委的版本應該叫濫權」。

黃珊珊強調，立法院不是沒事就成立調查委員會，不是什麼人都會被傳到立法院問話，一定是成立調查委員會，才會傳訊相關關係人，若不是關係人，根本不用擔心，但若是弊案的關係人，當然要到立法院聽證調查。

黃珊珊表示，現在謠言很多，民眾黨團已成立「國會改革澄清專區」雲端，除了有國會改革法條比對，還有圖卡影片，歡迎民眾前往下載。

媒體會後詢問，對於國民黨團總召傅崐萁表示收到線報，指中南部黑道要到台北暴力對付在野立委，是否有收到類似訊息。黃國昌表示，他沒有收到這類線報，但最近有一位有犯罪前科的人，進中興大樓電梯裡偷拍他的照片，並且外傳散布，目前他還在釐清對方意圖。

媒體詢問，最近是否有申請警察保護。黃國昌表示，他沒有申請，日前曾有警政署人員聯繫詢問是否申請隨扈，但他之前就婉拒，後來警政署又詢問是否可自行加派，他仍然表達不需要。

黃國昌表示，從馬政府時期至今這10幾年，他走街頭參加運動，甚至得罪過媒體大亨和黑道，但從沒申請過隨扈，若有人看到他跟立院駐衛警走在一起，可能只是他跟駐衛警感情不錯，所以在問候他們最近辛勞。

媒體詢問，是否認為綠營現在想透過場外群眾對藍白施壓。黃國昌表示，他尊重公民表達想法，但討論事實要就事論事，請民進黨不要再用造謠抹黑方式、不負責任煽動散播不實假訊息，執政黨帶頭造謠，受傷的是台灣的民主。