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國會職權修法引關注…宜蘭知名店家掛8字標語 老闆：盼珍惜民主成果

中央社／ 宜蘭23日電

立法院會21日處理藍、白所提國會職權相關修法，宜蘭店家「北門綠豆沙牛乳大王」在門口掛起「沒有討論不是民主」標語，羅姓老闆說，大家要珍惜得來不易的民主自由和成果。

立法院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，明天的院會將續審國會職權修正相關法案。

位於宜蘭市的「北門綠豆沙牛乳大王」不僅門口高掛黑底白字「沒有討論不是民主」圖卡，昨天更在臉書（Facebook）粉絲專頁更新封面「沒有討論不是民主」，背景則使用21日晚間群眾聚集在立法院外空拍畫面。

店家並發文標籤「#民主自由安心生活」，上傳一張黑底白字書法文字「我藐視現在的國會」照片，引起網友留言迴響。

民進黨立法委員陳俊宇留言說，「謝謝你們，一起加油」；有網友說，不愧是宜蘭人的魂之所向，正港的台灣人；另有網友表示，不愧是她的愛店，宜蘭是民主聖地，不能被糟蹋「我宜蘭我驕傲」，支持勇敢良心的店家，要用新台幣下架這家店的豆沙牛乳。

羅姓老闆今天接受媒體訪問表示，他沒有政治立場，只是單純表達小市民的心聲，他生在台灣、長在台灣要熱愛台灣，深知民主自由得來不易，相信大多數的台灣人民，也會很珍惜這得來不易的民主成果。

記者詢問，是否擔心更換臉書封面和上傳「我藐視現在的國會」照片會掉粉絲或遭人閒言閒語，羅姓老闆說，平常心看待。

另外，宜蘭市「夏至咖啡」也在臉書粉絲專頁發文，上傳群眾晚間聚集在立法院外空拍照片，提到聽說這樣會掉粉，沒關係，「我相信粉絲的判斷，但我沒辦法坐享他人為我拚搏而來的民主」卻什麼事也沒做，謝謝勇敢的台灣人，3萬人淋著雨，守護台灣的民主。

宜蘭 立法院 老闆

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