劍指柯建銘！游智彬發動明天公審綠委「4大寇」 將向韓國瑜遞請願書

國會職權修法釀立法院攻防戰。台灣新社召集人游智彬今天說，明天會在立法院發起記者會，將公審民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委黃捷、沈伯洋和范雲，並向立法院長韓國瑜請願。

前桃園市中壢立委參選人游智彬今天以台灣新社召集人身分，宣布明天會在立法院發起「公審毀憲亂政、戕害民主4大寇」記者會，並上演「民主便當」行動劇。

游智彬今天向中央社表示，記者會目標是揭發「假民團、真側翼」幕後黑手，撻伐人民4大公敵，包括柯建銘、民進黨立委黃捷、沈伯洋和范雲。

游智彬說，他的訴求就是要公審柯建銘等4人，修理民進黨，要求國會改革法案通過；屆時也會向韓國瑜遞交「堅持國會改革」牌匾與請願書，但請願書內容目前先不公開。

游智彬也說，因為沒有發便當，不知道會有多少人來聲援，但他並沒有發動動員；國民黨部分可能有動員，但他不清楚人數。