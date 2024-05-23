國會改革法案立院逾3萬人抗議 妮妃雅、「輪椅妹」成另類焦點

文／陳宣懿

藍白兩黨昨（21）日力拚完成國會改革法案三讀，場內朝野立委吵得不可開交，場外則聚集多個民間團體抗議，晚上持續有學生湧入現場，人潮從青島東路蔓延至中山南路，逾3萬人集結，包含台灣變裝皇后妮妃雅、輪椅妹吳亭臻以及聯電榮譽副董事長曹興誠等多位名人都到場聲援，但只有輪椅妹擠進這兩日「抗議」的討論重點內。台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚分析，輪椅妹因為從坐輪椅到站起來，讓很多人覺得驚奇，所以引起很多討論。

至於這場抗議行動是否會讓太陽花學運再現？賴祥蔚認為，當年太陽花是因為國民黨執政方向，讓抗議民眾非常憂慮，因此走上街頭。但目前是民進黨執政，立法院再怎麼熱鬧，最終行政權還是在民進黨手裡，與當年情況大不相同，要重現太陽花學運機率很低。《網路溫度計DailyView》帶您了解，抗議現場最多網友討論的瞬間。

立法院內外都在抗議！綠委拉白布條「民主已死」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/05/20～2024/05/21 ）統計調查，「抗議」近兩日探索概念，出現「民主已死、反黑箱、沒有討論不是民主、輪椅妹」。民進黨立委頭綁白布條，21日將「民主已死」的布條展示在議場內，高呼反黑箱、要審查，和主席台上的國民黨立委互相叫陣。場外也有抗議群眾高舉「沒有討論不是民主」、「拒絕濫權」等標語，怒喊「我藐視沒收民主的國會！」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

輪椅妹站立遭酸「為了求職」 吳亭臻：友人支撐短暫起身

21日在立法院外現身的輪椅妹，爆紅瞬間要回溯到5月17日，當天立法院場外聚集大批抗議民眾，要求「公開條文，拒絕黑箱」。一名坐在輪椅上的女子，在抗議現場情緒激動一度站起來，揮手高呼口號，遭網友調侃，「是不是想仿效太陽花的職業學生，期望未來能夠在綠營中謀求要職，步步高升？」對此，吳亭臻表示，「大家在政治立場上可以不同，但人身攻擊、針對性羞辱沒有必要」。

吳亭臻一個月前經歷嚴重車禍，造成右腿粉碎性骨折，她表示，「坐輪椅不代表完全站不起來！」針對外界質疑為何坐輪椅卻能起身，吳亭臻解釋，儘管她的右腳仍裝著石膏無法著地，但左腳仍有力氣，在抗議現場情緒激動時，背後也有朋友支撐她，因此能夠短暫起身。

image source：FB／吳亭臻

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月20日至2024年05月21日。