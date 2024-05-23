明天嘉義車站前聲援「公民搶救」 逾百人參與

立法院會明天將續審國會職權修正相關法案，各地發起公民搶救行動，嘉義地區發起人黃語婕在網路社群threads號召明天下午在嘉義車站前散步、舉牌聲援，已有逾百名網友表達參與。

對於立法院會明天將續審國會職權修正相關法案，網友在各地發起「民主倒退、公民搶救」行動，嘉義地區將於明天下午4時30分在嘉義車站前也發起散步路過、定點舉牌等方式聲援。

黃語婕今天告訴中央社記者，立法院會處理國會職權相關修法，不應該沒有經過討論，就要強行通過，根本不是民主方式；因明天沒有辦法上台北聲援，所以在網路發起嘉義車站前散步、舉牌等方式聲援，號召熱愛民主自由台灣這塊土地的民眾一起來，已有逾百名民眾參與。

黃語婕表示，228事件中，台灣知名畫家陳澄波等談判代表，遭國民政府軍隊槍決於嘉義車站前，嘉義車站具有代表性，且嘉義市一直被稱為是民主聖地，因此特別選擇在嘉義車站聲援。

黃語婕說，參與的民眾大都明天無法北上聲援，他們很開心嘉義市也有聲援活動，可以一起表達內心不滿。

侯姓女子指出，立法院會審國會職權修正相關法案，沒有經過討論程序，就要靠著多數表決通過，民眾怎麼能接受，這樣不會太誇張嗎？且法案內容，人民一點也不清楚，立法院如此擴張權力，將讓人民陷於恐懼中。

黃語婕還製作「嘉義火車站前散步注意事項」圖卡，在網路社群threads號召網友參與，並提醒參與民眾「不宣講、不喊口號，只有舉標語；大家情緒會激動，但切記不要影響他人，也不要被他人影響；一起來嘉散步吧！」

嘉義市警察局表示，這是屬於全國各地的聲援活動，警方不會干涉活動的進行，但會派員沿途防護安全。