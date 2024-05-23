未來提國會職權行使法覆議？政院：必要時妥適因應

立法院近日審查立法院職權行使法部分條文修正草案，引發關注。行政院今天說，國會應理性審議法案、注意民眾聲音，讓紛爭妥善落幕；至於未來是否覆議此法案，政院說必要時將妥適因應。

立法院會17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案，包括總統國情報告應依序即時回答等，以及規範被質詢人不得有藐視國會行為，違者處最高新台幣20萬元罰鍰等；此外，條文也規範行使調查權部分，包含得舉行聽證，也得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關文件，若違反規定，得經立法院會決議，違者處最高10萬元罰鍰。

行政院發言人陳世凱今天主持政院會後記者會時表示，關於立法院職權行使法部分條文修正草案審議，行政院長卓榮泰昨天拜會立法院長韓國瑜時表態，韓國瑜有責任保護立委安全，他也有責任保護內閣成員權益。

陳世凱說，政院向來尊重立院議事程序，但近日相關法案內容、程序引起社會高度關注，希望立法院能注意民眾聲音，而政院是憲政機關，會在憲法架構下依法行政，期盼立法院理性審議法案，讓紛爭能有和諧、妥善結果。

依法，行政院若認為立法院通過的修法等窒礙難行，得移請立法院覆議。陳世凱則說，目前還沒有收到法案內容，未來必要時會依憲法程序妥適因應。

根據中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。

條文規定，如為立法院休會期間，立法院應於7天內自行集會，並於開議15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。