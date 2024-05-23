柯文哲：民進黨威風8年 現在要學會輸得起留風範

針對國會職權修法，民眾黨主席柯文哲今天表示，他要奉勸民進黨，過去威風8年，現在要學會輸得起，留一個好的風範，雙標不是正義，更何況本次國會五法是民進黨過去的主張，根本是打過去的自己一巴掌。

柯文哲今天透過臉書談論民主制度中的多數與少數運作，他表示，若是絕對的「少數服從多數」，什麼議案都直接表決，少數黨的存在就沒有意義，大於51%的政黨就可以為所欲為。

另一方面，柯文哲指出，若是絕對的「多數尊重少數」，一定要討論到少數滿意為止才能表決，那就會變成1席跟100席有一樣的影響力，這也不是民主。

柯文哲提到，真實世界一定是多數與少數間取平衡，這也就是議事規則存在的意義，選舉有贏有輸，只要是按照同一套規則運作，大家都心服口服。

柯文哲談及，週二民進黨團放棄暴力杯葛，在議事規則之內，以發言、提出動議、重付表決的方式來延宕議事，民眾黨予以尊重，但他要奉勸民進黨，過去威風8年，現在也要學會「輸得起」，留一個好的風範。

柯文哲說明，對立法結果不滿的朋友，民眾黨接受批評，但「國會五法」是歷經委員會、公聽會、朝野協商，完全符合議事程序規定來到院會二讀。

柯文哲強調，若認為這樣還是沒有實質討論，那過去8年民進黨多數時期，民進黨團總召柯建銘將爭議法案「逕付二讀」，避開委員會的審議，今天批評的人，是否有用同樣的標準檢驗。

柯文哲指出，雙標不是正義，立法院的議事標準不能因民進黨是多數還少數而變化，更何況本次國會五法都是民進黨過去的主張，民進黨難道是在批評自己的法案違憲、擴權，「打過去的自己一巴掌？」

總統賴清德日前對民進黨立院黨團下達指示，指「表決可以輸，論述不能輸」，柯文哲提到，這句話對民眾黨也是如此，民眾黨每一個法案，都對得起支持者和台灣人民，這次的國會五法，民眾黨堅信國會改革是必須，但也願意傾聽各方意見。