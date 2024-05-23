快訊

這次不是小動物！故宮黑漆漆、1.2萬戶跳電 台電：施工挖損輸電線路

鄭俊英與勝利醜聞之後，失望粉絲的「脫粉」剖白

艋舺必吃雞湯拉麵沒了！「濟善老麵萬華店」5月底熄燈 想吃只剩這店

陳其邁：支持國會改革 但不應違法程序強行通過

中央社／ 高雄23日電

曾任立法委員的高雄市陳其邁今天上午在高雄市議會答詢時表示，國會改革擁有調查權、聽證權大家都支持，影響層面也很大，但不應未討論、違法程序就強行通過。

他說，國會改革大家都贊成，但「斯斯有兩種」，一種是違憲擴權、一種是遵照大法官會議的解釋文程序性補充規定，保障憲政秩序運作。

陳其邁舉例表示，海峽兩岸服務貿易協議引起太陽花學生運動，就是程序不公開、不透明，中國國民黨卻要強硬通過，後續影響非常大。

此外，台灣基進籍高雄市議員張博洋昨天在議會向陳其邁遞件申請路權，預告今天晚間辦「反國會濫權、南部大集結」，邀民眾到國民黨高雄市黨部「社會溝通」。

國民黨籍高雄市議員李亞築質詢陳其邁時表示，集會遊行申請書應在6日前向主管機關申請許可，「市府（核可）根本是違法亂紀」。

陳其邁答詢說，尊重民眾集遊權，且集遊法有但書，如果不可預見的重大緊急事故，且非即刻舉行就無法達到目的，就不受6日前申請限制。高雄市政府警察局依法處理，如果李亞築申請到民主進步黨高雄市黨部集會，市府也會基於相同原則同意。

國民黨高雄市議會黨團上午舉辦記者會，聲援國民黨立法院黨團，質疑民進黨暴力阻礙國會改革；國民黨團總召集人黃香菽表示，曾主張國會改革的民進黨卻暴力手段阻礙國會改革，暴力杯葛以「反改革」。

民進黨籍高雄市議員林智鴻質詢時說，人民走上街頭反對的是國民黨強行通過濫權法案。不管任何法案，只要未經充分討論就不對。

國會改革 國民黨 議員 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

護專生中捷砍人後還能回醫療體系實習？ 陳其邁：會這樣面對

基進黨號召今晚帶藍白拖抗議 藍批陳其邁集遊法「放水」

中捷砍人案餘波…議員問是否贊成廢死 陳其邁：要有更多共識

議員追問市長職務做好做滿？ 陳其邁強調「會留在工作崗位」

相關新聞

稱明院會捍韓國瑜 傅崐萁：國民黨肉身對抗民進黨暴力

17日立法院會朝野衝突，21日立法院會爆發推擠，明日立法院會被認為或將上演全武行。為因應明日院會，國民黨團今午舉行黨團大...

柯文哲：民進黨威風8年 現在要學會輸得起留風範

針對國會職權修法，民眾黨主席柯文哲今天表示，他要奉勸民進黨，過去威風8年，現在要學會輸得起，留一個好的風範，雙標不是正義...

支持國會改革法案 張善政：過去8年立法院已經變立法局

桃園市長張善政今赴桃園市議會接受市政總質詢，針對4名民進黨議員輪番提問立法院改革法案議題，數度反駁「國會擴權法案」名稱，...

藍白推國會改革法案 高雄民進黨議會黨團痛批聯手違憲擴權

立法院國民黨與民眾黨推動國會改革相關法案，引起台灣社會關注。民進黨高雄市議員林智鴻今天在總質詢壓軸上場，他與民進黨團幹事...

國民黨台東議會黨團挺「國會改革」 批綠想遮蔽壞事

立法院國會改革法案藍綠白大戰持續延燒。國民黨台東縣議會黨團今開記者會力挺國會改革，表示不分中央及地方，民意代表就是有責任...

國民黨向國際發聲 批民進黨阻礙國會改革

國家政策研究基金會執行長柯志恩、立法院司法法制委員會召委吳宗憲、立委陳菁徽、立委葛如鈞與淡江大學國際事務與戰略研究所副教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。