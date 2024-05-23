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被指拿一疊表決卡 徐欣瑩：綠委先抽藍委的卡

中央社／ 台北23日電

民進黨團指有藍委在17日院會時，手拿一整疊表決卡，國民黨立委徐欣瑩今天表示，她手中的表決卡是綠委擅自去藍委座位抽走的表決卡，當時民進黨立委黃捷連抽4張，她是試圖要把表決卡物歸原處，呼籲民進黨不要惡意造謠。

立法院會17日朝野立委因審查國會職權修法相關法案，爆發肢體衝突，國民黨立委質疑有藍委的表決卡遭民進黨立委拿走，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤22日公布影片指出，當時是國民黨立委徐欣瑩手上拿著一疊表決卡，與民進黨立委發生口角。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、國民黨立委徐欣瑩、翁曉玲等人，今天在立法院國民黨團召開記者會，並在現場公布影片，指17日院會中，是民進黨立委先擅自把國民黨立委的表決卡，從表決器中抽走，被徐欣瑩發現後，徐欣瑩才前去拿回屬於藍委的表決卡。

洪孟楷表示，民進黨不要做賊喊捉賊，請出來面對。17日的院會，國民黨團的訴求就是希望順利開會，沒想到遭民進黨百般阻擾，現在綠營又刻意帶風向，稱立法院過去30年都未採用舉手表決，但當天就發生綠委把藍委的表決卡，從表決器中抽走，導致表決卡短少，實在是非常離譜。

洪孟楷指出，立法院長韓國瑜在不得已的情況下，加上當天議場秩序混亂，所以才採用舉手表決。國民黨團本來是不想公布，但民進黨團卻指是藍委把多張表決卡拿走，這絕對不是事實，真相是綠委先擅自把藍委的表決卡抽走，被發現後，藍委才會前去拿回表決卡。

徐欣瑩提到，她手上的表決卡就是綠委把藍委的表決卡抽起來，當時民進黨立委黃捷連抽4張，這些都是坐在她附近的國民黨立委魯明哲、李彥秀、吳宗憲、邱鎮軍等人的表決卡，而她則是試圖要把表決卡物歸原處。

徐欣瑩強調，她過去從來沒有拿過表決卡，因為都是議事人員依據立委是否在場，而將表決卡放入表決器中，立委只要按表決器即可，沒想到民進黨立委竟然可以公然偷抽國民黨立委的表決卡，目的就是要讓國民黨立委沒辦法按鈴表決。

徐欣瑩呼籲，民進黨立委不要錯用力氣，讓議事按照正常的規則好好進行，這次完全沒有用到表決卡，不要沒事挑事，更不要做賊喊捉賊，多用力氣在關心民生議題，國會改革進行，不要信口開河，惡意造謠。

國民黨 徐欣瑩 民進黨

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